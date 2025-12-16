NATACIÓ
Pluja de medalles per a Carrasco, Nosàs i Priego
També van pujar al podi Wypych i Farré
La natació lleidatana va tancar un exitós Campionat de Catalunya Júnior, en el qual va sumar 19 medalles, amb tres principals protagonistes: Jordi Carrasco (CN Sabadell), Noa Priego (CN Tàrrega) i Martí Nosàs (CEN Balaguer), guanyadors de 17 dels metalls lleidatans.
El que més en va aconseguir va ser Carrasco, que va firmar 8 medalles entre els quatre dies de competició. El del CN Sabadell va obtenir cinc ors, dos d’individuals (400 estils i 200 papallona) i tres més com a part dels diferents relleus del seu club (4x100 estils mixt, 4x100 estils i 4x200 estils). D’altra banda, es va penjar una plata en 50 esquena i dos bronzes, en 100 papallona i 100 esquena.
Per la seua part, Noa Priego també es va proclamar campiona de Catalunya en quatre categories diferents (50, 100 i 200 braça, a part dels 400 estils). No va ser l’única nadadora del Tàrrega amb medalla, ja que la seua companya Amelia Wypych va ser plata en 200 papallona. En el CEN Balaguer, Martí Nosàs també va ser campió en 50, 100 i 200 braça i va guanyar el bronze en 200 estils, mentre que Joel Farré va ser tercer en 400 estils.