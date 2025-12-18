FUTBOL
El Barça segella a París el pas a quarts de final
Els gols de Vicky López i Graham Hansen el fan acabar la fase com a líders
El Barça va superar el París FC per 0-2 en l’últim partit de la fase de lliga de Lliga de Campions i va aconseguir així el pas directe –i com a primer classificat– als quarts de final de la competició europea, en un xoc solvent de les de Pere Romeu, amb Vicky López i Graham Hansen com a golejadores. Amb aquest triomf, l’equip blaugrana s’assegura que en totes les eliminatòries disputarà el matx de tornada a casa.
Malgrat que el quadre barcelonista, acostumat a trepitjar l’accelerador des del principi, va firmar uns primers compassos de partit discrets, aviat va començar a sentir-se còmode a l’Stade Jean Bouin i a apropiar-se de la pilota. La primera ocasió clara del partit va ser un cop de cap d’Irene Paredes que va topar amb el travesser.
El Barça es va avançar en el minut 22 amb una rematada de Vicky López. Molt activa en la creació, va rebre l’esfèric després d’una triangulació entre Alèxia i Pina, que aquesta última va lliurar a la perla blaugrana a la zona del balcó de l’àrea perquè, després d’un control meravellós, enganyés la meta de l’equip francès i definís a la perfecció per col·locar el 0-1 en el marcador. Amb el gol, el Barça va començar a crear ocasions encara que el quadre parisenc, ben replegat, va aguantar com va poder.
Després del descans i acusant el cansament del rival, les barcelonistes van aconseguir lluir-se molt més i no va tardar a arribar el 0-2, firmat per Graham Hansen en el minut 49.
L
Els clubs de Lliga F van celebrar ahir l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària, en la qual es van aprovar, per àmplia majoria, els comptes corresponents a la temporada 2024-2025, que van deixar un repartiment econòmic de 17 milions d’euros per als equips. “L’aprovació reflecteix l’elevat grau de consens existent i la confiança dels clubs en la gestió econòmica que es ve desenvolupant des de l’Associació”, va destacar en aquest sentit Lliga F.
L’organisme que presideix Beatriz Álvarez recorda que “any rere any la competició ha incrementat els recursos destinats als clubs, afavorint la sostenibilitat dels seus pressupostos i una planificació sòlida a mitjà i llarg termini”. També creix l’audiència en un producte “que millora de forma constant”.