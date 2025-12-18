POLÍTICA ESPORTIVA
Per què el Lleida CF, l'AEM i la UE Bordeta deixen de rebre subvencions de la Paeria el 2026
Tot i que l'Ajuntament ha augmentat els diners destinats a les ajudes als clubs i que també ha pujat el nombre d'equips que les rebran, aquests 3 equips són els grans absents a les subvencions d'enguany
Amb el 2026 a punt d'arribar, la Paeria de Lleida ha publicat aquest dimecres la llista de les subvencions que té planejades donar aquest any nou. Si bé la xifra ha pujat de 564.000 a 730.000 euros, i que hi ha vuit noves entitats que no tenien ajudes i ara en tindran, crida l'atenció l'absència de l'històric Lleida CF i també que deixaran de subvencionar a l'AEM i la UE Bordeta.
En el primer cas, la raó de la falta de subvencions són els seus deutes amb Hisenda i la Seguretat Social. Tot i que ara està en concurs i, per tant, pot cobrar d'entrades de partits o patrocinadors, el Lleida CF continua tenint un deute massa gran amb aquestes institucions, que no li permet cobrar la partida de 63.584,80 euros anuals que té assignada.
Per altra banda, l'AEM i la UE Bordeta deixen de rebre la subvenció de 22.200€ i 25.600€ respectivament per un altre motiu ben diferent. La raó és que ambdós clubs tenien aquesta ajuda per pagar el canvi de gespa dels seus camps. Ara bé, aquestes subvencions tenien un termini marcat fins al 2025, que l'any que ve ja s'exhaureix.
Cal remarcar, però, que l'AEM continuarà cobrant la subvenció de 25.000€ que ja cobrava l'any passat per la seua secció femenina.
Esports
Pugen les subvencions
Miquel Pascual
Vuit entitats noves i augments al Lleida Llista i al CECELL
El projecte preveu subvencions a vuit clubs que no en reben aquest any: Atlètic Lleida (50.000 euros), Sícoris i Inefc (40.000), Gimnàstic Lleida, Lleida HC i Balàfia Vòlei (12.000), CD Magraners (3.500) i Club Petanca Sant Pere (3.250), i els dos únics clubs que veuen augmentada la subvenció són el Lleida Llista Blava (de 91.102 euros a 110.000) i el CECELL (de 15.000 a 17.500), a banda del Força Lleida, que rep una nova partida de 12.000 pel femení.