Pugen les subvencions
La Paeria preveu augmentar de 564.000 euros a 730.000 els diners en ajuts als clubs de la ciutat el 2026. La proposta de pressupostos inclou vuit noves entitats que no rebien aportacions
El projecte de pressupostos de la Paeria per al 2026 preveu un augment de 166.000 euros en les subvencions als clubs de la ciutat respecte a aquest any, en el qual la quantitat destinada van ser 564.096,20 euros. A falta que el ple municipal doni llum verda a la proposta presentada pel govern municipal, a la qual ha tingut accés SEGRE, el 2026 la quantitat destinada a les entitats esportives serà de 730.444,40 euros, distribuïdes en 22 partides, encara que tres sense aportació econòmica.
En destaquen vuit que en l’anterior pressupost no rebien aportacions i que està previst que ho facin el 2026. Qui percebria una quantitat més alta és l’Atlètic Lleida (50.000 euros), seguit del Sícoris i d’Inefc (40.000). Una menor quantitat aniria destinada al Gimnàstic Lleida, el Lleida HC i el Balàfia Vòlei (12.000 a cada un), després que aquests últims dos firmessin un conveni d’ús de les seues instal·lacions amb el consistori. També es preveu una ajuda de 3.500 euros al CD Mangraners i una altra de 3.250 al Club Petanca Sant Pere.
A més, una altra novetat és que el Força Lleida femení també percebria 12.000 euros, una quantitat que s’uniria als 300.000 que ingressa l’entitat per conveni (els 180.000 habituals i 120.000 després de l’ascens a l’ACB). Així, el Força Lleida és clarament el club que rep més ajuts, amb 312.000 euros entre les tres partides, seguit de lluny pel Lleida Llista Blava, que n’ingressaria gairebé 19.000 més si tira endavant el pressupost, que contempla que passi dels 91.102 euros de subvenció a 110.000.
Cas a part és el del Lleida CF (encara reflectit com a Lleida Esportiu Terraferma en el projecte). Malgrat que des de fa anys que té una ajuda assignada de 63.584,80 euros, no la pot cobrar pels seus deutes amb Hisenda i Seguretat Social. A pesar d’estar en concurs de creditors –cosa que flexibilitza la seua situació per rebre ajuts–, segons fonts municipals tampoc la cobrarà aquest any, perquè encara persisteix la situació d’impagaments amb les esmentades administracions.
La secció femenina de l’AEM, amb el primer equip en la categoria de plata i el filial a la de bronze, continuaria ingressant 25.000 euros anuals, encara que el club perdria l’actual ajuda de 22.200 euros complementària per la resta d’activitats de l’entitat.
En la mateixa situació està la UE Bordeta, en plena conversió a SAD, que és l’altra única entitat que perdria la subvenció, en el seu cas de 25.600 euros.
Per la seua part, el CECELL passaria d’ingressar 15.000 a 17.500 euros; el CF Pardinyes (9.929), la UE Balàfia (8.1280,04) i la UD Gardeny (3.500) mantindrien la seua ajuda, igual que els 3.000 euros destinats al Atlètic Lleida Genuine, l’únic apartat del club subvencionat fins a aquest nou projecte.