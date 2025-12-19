Gerard Encuentra: "No li regalarem res al Madrid"
El tècnic de l’Hiopos Lleida assumeix que "el normal" és que el líder guanyi al Barris Nord, però deixa clar que "això no vol dir que sortim amb pena; anirem a guanyar"
Malgrat encadenar quatre derrotes, l’Hiopos Lleida afronta la visita del Reial Madrid al Barris Nord amb la mentalitat de "no regalar-li res". Així de clar ho va expressar el tècnic dels lleidatans, Gerard Encuentra, que va deixar clar que "encara que el Madrid sigui un gran equip, no vol dir que nosaltres sortim al partit amb pena; anirem a guanyar i que no ho tinguin fàcil", en el que serà l’últim partit de 2025 al Barris Nord.
“La realitat és que ens ve un dels millors equips, el normal és que guanyin, però això no vol dir que anem a regalar res, tant de bo puguem donar una campanada i una alegria a la nostra gent”, va afirmar Encuentra, insistint que la mentalitat passa per no posar-se'l fàcil al conjunt blanc.
L’entrenador va destacar que el Reial Madrid és “un súper equip, el líder de l’ACB, amb 15 jugadors molt bons”, capaç d’anotar de moltes maneres i amb un físic molt poderós. Tot i així, va recordar que en aquest tipus de partits “mai no se sap, ja que jugar sense la pressió d’enfrontar-se a un rival directe pot ajudar a competir amb més energia, sempre que l’equip controli l’ansietat i prengui bones decisions.
Més enllà del rival, Encuentra va voler posar el focus en els intangibles i en la identitat del Lleida. “Hem de competir junts, amb molta energia, i jugar el millor que sabem. Si ells són millors, que ho siguin per la seua qualitat, no perquè ens guanyin en els intangibles”, va explicar.
En l’apartat físic, l’entrenador va explicar que la plantilla arrossega petits problemes, habituals a hores d’ara de la temporada, però espera a tenir els 12 jugadors disponibles per a demà, inclòs James Batemon, que es va perdre l’últim partit a Bilbao
Un altre factor clau serà l’ambient del Barris Nord, en el qual encara queden 650 entrades per vendre. Encuentra va assegurar que “la nostra gent ens dona una energia especial, sobretot en els moments difícils. No deixen d’animar-nos i això es nota”. Encara que va reconèixer que el Madrid està acostumat a ambients exigents a Europa, va insistir que el suport de l’afició pot marcar diferències.
El tècnic també va valorar el moment de l’equip després d’encadenar quatre derrotes consecutives, destacant la maduresa del vestidor. “El grup treballa molt bé en el dia a dia, està unit i amb ganes de millorar. Sabíem que això podia passar en l’ACB i som conscients del que ens està faltant de vegades”, va assenyalar.