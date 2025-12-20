FUTBOL
El Lleida CF avança en el concurs i busca inversor: “És imprescindible que hi hagi un inversor”
Marc Torres fixa el deute en 5,5 milions i destaca el suport social com a pilar
El Lleida CF tanca l’any amb una situació pràcticament idèntica a la del mes de juliol passat, segons va explicar Marc Torres, adjunt a la presidència del club, durant el brindis nadalenc amb els mitjans de comunicació. Des de l’entrada en concurs de creditors, la prioritat ha estat assolir un acord amb Hisenda i la Seguretat Social. “Estem treballant per tancar un acord amb les dos administracions; és la prioritat des que vam entrar en concurs”, va assenyalar. El club ja ha presentat el pla de pagaments i el pla de viabilitat i es troba en fase de negociació per concretar-ne l’execució.
Quant al deute, Torres va reiterar que ascendeix a 5,5 milions d’euros i respecte a la due diligence que apuntava a un risc potencial de fins a 9 milions, va descartar aquest escenari explicant que es tracta d’un procediment penal amb la Seguretat Social vinculat a una etapa anterior del club que, segons el seu parer, “no tindrà cap repercussió”.
Una vegada es tanquin els convenis singulars amb Hisenda i la Seguretat Social, el següent pas serà negociar amb la resta de creditors. Torres va reconèixer que “per complir el pla de pagaments i el pla de viabilitat és imprescindible que hi hagi un inversor que ajudi”.
Malgrat la delicada situació concursal, Torres va defensar la viabilitat del club. “Aquest any tancarem l’exercici sense dèficit, la qual cosa demostra que el club és viable si es gestiona bé.” Torres va destacar la resposta de l’afició. “Venir al Camp d’Esports aquest any és un gust; se’t posa la pell de gallina”, va afirmar. “Feia molts anys que no veia una grada amb tanta força.”
Va insistir que el suport social és clau per al futur del club. “Sense la gent això no podria continuar, i la massa social ha de tenir un pes important”, va assenyalar. A nivell personal, Torres va evitar definir el seu futur. “El meu objectiu ara mateix és salvar el club i resoldre la situació concursal; després ja es veurà”, va concloure.
Els blaus es juguen sortir del descens avui a Vilassar
El Lleida afronta aquesta tarda una cita clau per confirmar la seua progressió i, sobretot, per abandonar els llocs de descens. El conjunt de Jordi Cortés visita avui el Vilassar de Mar (17.30) amb la possibilitat de sortir de la zona roja després de 14 jornades de competició. La victòria del cap de setmana passat davant del Mollerussa va permetre al Lleida encadenar tres partits sense perdre i va reforçar el missatge de creixement que transmet el cos tècnic.
“L’equip ha crescut i cada dia està millor”, va subratllar dijous Cortés, que no oculta l’objectiu immediat: arribar a l’aturada fora del descens. Per això, guanyar a Vilassar és fonamental. El Lleida és antepenúltim amb 11 punts, mentre que el seu rival, el Vilassar –en realitat l’Espanyol C–, ocupa la tretzena posició amb 15.