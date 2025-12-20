FUTBOL
L’Atlètic Lleida incorpora Marc Vargas, un altre defensa
El lateral dret, ex del Sabadell, podrà debutar després de l’aturada nadalenca
L’Atlètic Lleida va anunciar ahir una nova incorporació per a la seua defensa, la del lateral dret Marc Vargas, que arriba al conjunt lleidatà després d’un breu pas pel futbol indi, al ser una peça important en l’ascens del Sabadell la passada temporada.
El defensa de Manresa, de 23 anys, ha disputat dos play-off a Primera RFEF consecutius, el curs passat com a arlequinat i fa dos al Badalona Futur, també cedit pel Sabadell, el seu club de formació.
Al contrari que Carlos Cobo, l’altre fitxatge anunciat aquesta setmana pel conjunt lleidatà que podria debutar demà a Eivissa (12.00), Vargas no podrà jugar fins després de l’aturada nadalenca, ja que, al quedar-se sense equip a l’estiu, va provar sort al Força Korchi de la Super League Kerala –una competició regional de l’Índia–, en el qual ha disputat quatre partits, l’últim aquest mateix mes. De fet, està previst que s’incorpori al grup a la tornada de les vacances.
A més, la seua arribada haurà d’implicar almenys una sortida, perquè la inscripció de Cobo –que s’ha produït utilitzant la fitxa de Carlos Mas, baixa de llarga durada– implica que el conjunt lleidatà ja tingui completes les 25 llicències permeses. Per això, per tramitar la seua inscripció el club haurà de rescindir el contracte d’algun jugador i, si es produeixen més fitxatges, hauran d’anar acompanyats de la sortida d’algun jugador de l’actual plantilla.
Així, el futbolista suposarà un interessant reforç per al perfil dret de la defensa, ja que pot actuar com a lateral en línia de quatre i també com a carriler, per la qual cosa suposarà una bona alternativa a Soule al carril dret.
Després de militar al juvenil del Gimnàstic de Manresa, va completar la seua formació al Sabadell, amb el qual va debutar a Primera RFEF la temporada 2022-23, amb 21 partits jugats. La campanya següent se’n va anar cedit al Badalona Futur, amb el qual va disputar trenta encontres –catorze de titular–, abans de tornar al Sabadell després del seu descens a Segona RFEF, jugant 35 partits, 29 d’inici.