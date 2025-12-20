HANDBOL
El Lleida Handbol, sense la portera titular, buscarà sorprendre el Còrdova
El Lleida Handbol, onzè classificat amb 7 punts, rep avui (18.30) el Còrdova, cinquè classificat amb 12, amb la intenció de sorprendre l’experimentat conjunt andalús i sense poder comptar per precaució amb la seua portera titular Lara Peris, amb una possible fissura a l’envà nasal. Iban Raigal, tècnic del Lleida Handbol, va reconèixer que es tracta d’“una baixa important”, però va mostrar la seua total confiança en l’altra portera, Edurne González, de qui va dir que “ho està fent molt bé quan surt a pista”.
Raigal va elogiar el Còrdova assegurant que “compta amb gent molt rodada a la categoria” i per això va augurar un partit “complicat”. Tanmateix, va ser rotund a l’assegurar que “podem competir amb les nostres armes fent un joc ràpid” per contrarestar un equip andalús que està empatat a punts amb el quart classificat.
L’entrenador lleidatà va incidir en la fortalesa del seu equip quan juga a la pista del pavelló municipal Onze de Setembre. “A casa nostra som un rival al qual costa guanyar”, va concloure.