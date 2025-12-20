Prop de 150 corredors a la cursa solidària XMAS a Lleida
Els participants han entregat joguets nous que seran donats al centre Sant Joan de Déu
Prop de 150 persones han participat aquest dissabte al matí a Lleida al 'social run' XMAS, una sortida de corredors no competitiva i solidària organitzada pel club West Runners. La inscripció a l'activitat ha estat gratuïta, però els participants havien de portar joguines noves, preferiblement jocs de taula, que seran entregades al centre Sant Joan de Déu de les Terres de Lleida.
Aquesta cursa no competitiva ha sortit a les 10.30 hores del concessionari Ebro, al carrer Almeria, i ha fet un recorregut de 7.5 quilòmetres per la ciutat que ha inclòs el Parc de la Mitjana.