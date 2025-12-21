TENIS
El Borges guanya el segon partit i passa a vuitens
Els de les Garrigues s’imposen a l’STK Vyhne en un duel d’extrema igualtat
Èxit de l’Enoli Les Borges Vall, que ahir es va imposar per 3-2 al STK Vyhne eslovac i va certificar l’accés als vuitens de final de la Europe Cup, segona màxima categoria d’Europa, a falta de jugar l’últim partit de la segona ronda davant del KS Olesno polonès que es disputarà avui a les 13.00. Els de les Garrigues van aconseguir el bitllet per a les eliminatòries en un duel molt ajustat que es va definir en el cinquè i últim partit gràcies a la bona actuació del palista lleidatà Cesc Carrera.
Els eslovacs van començar millor que el seu rival després que Boguslaw Koszy vencés Marc Duran en el primer joc (12-14). No obstant, el palista vilanoví es va poder recompondre i després de guanyar els tres jocs següents (13-11, 11-7 i 11-7) va establir l’1-0 en el marcador. Tot i així, en el segon partit l’STK Vyhne va empatar. El duel entre Cesc Carreras i Adam Klajber va destacar per la igualtat i no es va definir fins al cinquè joc en què el palista eslovac va guanyar per un destacat 1-6 que li va servir per imposar-se al rival (2-3) i igualar el xoc (1-1). En el tercer partit, el Borges va reprendre l’avantatge. Joan Masip va escombrar el rival, Filip Szymanski, amb un contundent 3-0 (11-8, 14-12 i 11-8) que col·locava els seus davant de nou (2-1).
Marc Duran, que ja havia guanyat el primer partit, va tenir l’oportunitat de sentenciar el xoc, però Adam Klajber ho va impedir. El palista del conjunt eslovac, que també havia guanyat el seu respectiu enfrontament davant de Cesc Carrera, es va posar davant en els primers dos jocs (2-9 i 6-11). Duran va resistir i va igualar el partit (11-8 i 11-5), però en el cinquè joc, Klajber es va refer, assestant-li un 4-6 que empatava l’enfrontament (2-2) i ho deixava tot obert per al duel definitiu. En aquest, Cesc Carrera es va mesurar a Boguslaw Koszyk i, encara que en els jocs hi va haver molta igualtat, el lleidatà es va imposar amb molta contundència amb un 3-0 (11-8, 11-9 i 11-7) per donar als seus l’accés als vuitens de final a falta d’una jornada.
Amb els deures ja fets, l’Enoli Les Borges Vall tancarà avui a les 13.00 la fase de grups de la segona ronda amb un matx davant de l’últim classificat, el KS Olesno.