BÀSQUET
Desfeta del Cadí a Lugo
L’equip d’Isaac Fernández es dilueix al tercer quart i encaixa una dura derrota, la vuitena a la Lliga. Un parcial demolidor de 27-11 va tirar per terra qualsevol opció del conjunt urgellenc
El Cadí La Seu va sortir durament castigat de la visita a Lugo al caure amb claredat en la pista del Durán Maquinaria Ensino per 84-57, en un partit que va deixar en evidència les dificultats del conjunt de la capital de l’Alt Urgell per sostenir el nivell competitiu durant els quaranta minuts. La derrota, la vuitena a la Lliga Femenina, va estar marcada per un tercer quart desastrós, tant en atac com en defensa, que va acabar de trencar un duel que havia estat relativament equilibrat fins al descans.
L’inici ja va anticipar problemes per a les jugadores que dirigeix Isaac Fernández. L’Ensino va imposar el seu ritme des del salt inicial i va firmar un preocupant 12-2 que va obligar el Cadí a remar contracorrent. Amb el pas dels minuts, les urgellenques van aconseguir consolidar-se a la pista, van millorar la solidesa defensiva i van trobar encert per retallar distàncies fins a igualar el marcador al segon quart (20-20). Va ser el millor moment del Cadí en el partit, mostrant caràcter i capacitat per competir davant d’un rival situat a la zona alta de la classificació. Tanmateix, un parcial de 7-0 del conjunt gallec va tornar a inclinar la balança i es va arribar al descans amb avantatge local (36-28), una diferència assumible vistes les sensacions del primer temps.
Tot va canviar després del pas per vestidors. El Cadí La Seu es va diluir per complet al tercer període i va encaixar un demolidor parcial d’11-0 en els primers minuts (47-30) que va deixar el partit molt costa amunt. L’Ensino no va abaixar el pistó i va castigar cada error visitant fins a tancar el quart amb un contundent 27-11, assolint una renda de 24 punts (63-39).
Sense resposta urgellenca
A partir d’allà, el partit va quedar sentenciat. Les blaves no van trobar resposta en l’últim quart i van arribar a veure’s 31 punts avall (82-51), limitant-se a intentar maquillar un resultat que va reflectir la superioritat local. Lidia Giomi va ser la gran botxí del Cadí, firmant 26 punts i una valoració de 32, ben acompanyada per Haidara i Tate en els moments decisius. Un cop dur per al Cadí La Seu, que haurà de girar full ràpidament i extreure conclusions d’una actuació en la qual va competir durant vint minuts, però es va esfondrar quan el partit va exigir un plus de consistència i continuïtat.
La màxima anotadora del Cadí va ser la francesa Niare amb 10 punts en un partit en el qual va ser l’única de les urgellenques que va arribar al doble dígit. El pròxim partit de l’equip de la Seu serà un complicat compromís a casa davant del Girona, un dels grans de la categoria. El partit es disputarà el diumenge dia 28, a partir de les 11.00.