BÀSQUET
Encuentra, a prop de la U19
El tècnic de l’Hiopos té una oferta de la FEB per convertir-se en entrenador de la base i va dir anar-se’n “enfadat, però alhora orgullós” del seu equip
El tècnic de l’Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, té una oferta de la Federació Espanyola (FEB) per convertir-se en el nou seleccionador espanyol en categoria U19. Segons va avançar el periodista Aleix Blanch i va poder confirmar SEGRE, l’entrenador lleidatà assumirà el càrrec amb tota seguretat i el compaginarà amb la banqueta de l’Hiopos Lleida, però està pendent de tenir una reunió amb el president del club, Albert Aliaga, per resoldre definitivament l’afer. No obstant, Encuentra no va voler comentar el tema durant la roda de premsa posterior al partit.
Sobre el desenvolupament del partit, Encuentra va voler felicitar els seus jugadors pel “sacrifici que hem mostrat”, malgrat que va reconèixer anar-se’n “enfadat, però també orgullós pel caràcter de l’equip”. “Hem sabut pujar en defensa després d’un inici fred. El pavelló ens ha impulsat i hem fet molt bé les coses per forçar un final igualat. Hem competit fins al final i això és el que demano als jugadors”, va explicar l’entrenador lleidatà. Tot i així, va lamentar que “en els últims tres minuts ells han sabut jugar millor que nosaltres”.
“Fa ràbia perquè l’equip s’ha buidat i és un altre partit en el qual ets a prop i en el moment de la veritat no aconseguim prendre millors decisions. Però un equip d’aquest nivell no perdona en moments així i a nosaltres ens ha cremat més la pilota”, va afegir el tècnic.
Per la seua part, l’entrenador del Reial Madrid, Sergio Scariolo, es va mostrar “satisfet malgrat haver tingut sots en el partit”, destacant també que “hem hagut d’anar a totes perquè aqui han perdut equips com el Baskonia”.
L’Hiopos, interessat en el base Castañeda
Batemon va causar baixa per segon partit consecutiu, encara que va seguir el partit des de la grada amb màscara, la qual cosa va aguditzar els problemes del joc exterior. Per pal·liar-los, el club està interessat en el base de l’Unicaja Xavier Castañeda, segons el periodista expert en el mercat Chema de Lucas.
Recollida de peluixos i degustació de pernil
La prèvia del partit va tenir varietat d’activitats, perquè a la recollida de peluixos a l’entrada del pavelló en favor de Creu Roja Joventut se li va unir una degustació gratuïta de pernil i pa amb tomata organitzada per la Paeria. A més, va actuar a la pista el violinista Dídac Cellist.
Els rivals directes tampoc no sumen
Tant el Granada, a Gran Canària (90-85), com el Burgos, en la pròrroga davant del Manresa (100-102), van encaixar una nova derrota i continuen sent els equips en descens, amb una victòria. A més, el Girona va caure davant del Tenerife (89-96).