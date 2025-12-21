FUTBOL
Flick assumeix que el seu futur va lligat a la continuïtat de Laporta
Carrega contra la FIFA per no incloure Raphinha en l’onze ideal de The Best
L’entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, va assegurar ahir que l’absència de Raphinha de l’onze ideal de la FIFA en els Premis The Best li sembla “una broma”, sobretot per la “influència increïble” que ha tingut el brasiler en els èxits de l’equip, a més de confirmar que Pedri no estarà avui davant del Vila-real a La Ceràmica (16.15/DAZN) perquè el “risc” de lesió “és alt”. “Quan veig que Raphinha no és en aquest onze ideal, crec que és una broma. La influència de Raphinha sobre aquest equip la temporada passada va ser increïble, i a Champions va marcar 22 gols, va aconseguir la millor anotació. I quan veiem els partits que va jugar, la quantitat de gols que va marcar i quantes assistències va repartir, veiem que va ser increïble, sobretot la seua influència en l’equip”, va declarar en roda de premsa. A més, va confessar que el curs passat va ser el més feliç de la seua carrera. “Ho puc dir obertament: ha estat l’any més increïble, l’any més exitós per a mi i per al meu equip, ha estat un any fantàstic. La meua vida a Barcelona és fantàstica, estic molt content. Però ara cal parlar de la següent temporada, fer que sigui igual de bona, i per a això cal continuar treballant”, va indicar. Tanmateix, no va voler valorar una possible renovació, sobretot per la proximitat de les eleccions a la presidència. “Un any i mig com a entrenador, sobretot en un club com aquest, el Barcelona, ja és moltíssim. El president és el motiu pel qual soc aquí, i estic molt content. Ja veurem el que passa l’any que ve amb les eleccions, hi pot haver afectació per la decisió del president”, va reconèixer.
En un altre ordre de coses, Flick va assegurar que avui s’enfrontaran a “un gran equip, amb una filosofia clara de joc, amb joc directe i un molt bon estil. M’encanta veure’ls. Enhorabona a l’entrenador i a l’equip, és un equip fantàstic”, va concloure.
Pedri, baixa per molèsties musculars
Flick va descartar Pedri per al partit davant del Vila-real a causa d’unes lleus molèsties musculars, segons va explicar el club en un comunicat. Així mateix, s’indicava que s’espera poder recuperar-lo davant de l’Espanyol.
Christensen no pot viatjar a Castelló
Christensen no ha arribat a viatjar amb l’equip per un contratemps físic fortuït, del qual encara no es coneixen detalls. El club li farà avui les proves pertinents per saber-ne l’abast.
Matarazzo, nou tècnic de la Reial
La Reial Societat va anunciar ahir l’arribada de Pellegrino Matarazzo, tècnic novaiorquès que firmarà amb el conjunt txuri-urdin fins al 2027.