HANDBOL
Un Lleida minvat per les baixes cau a casa
El Còrdova aprofita el desgast d’un equip que es va desfer després del descans
Un Lleida Handbol molt minvat per les baixes de Lara Peris, Carmen Esparza i Marina Graell va caure ahir davant del Rahi-Sepisu Còrdova, cinquè classificat, per un contundent 26-33. Les lleidatanes van tancar el 2025 amb una derrota dolorosa que les deixa en onzena posició després d’encaixar quatre derrotes consecutives.
En el partit, les visitants van començar millor, establint un parcial d’1-4 que demostrava la seua fam guanyadora. Tot i així, les bordeus no es van empetitir i van aixecar el marcador en l’equador del primer temps (9-8). La igualtat a l’Onze de Setembre era màxima, però el Còrdova va aprofitar les pèrdues de les locals per amb un parcial d’1-4, poder marxar al descans amb avantatge en el marcador (14-16).
A la represa, les d’Iban Raigal van intentar continuar enganxades al marcador, però el desgast físic per l’escassa rotació les va sentenciar. Les visitants ho van aprofitar i al minut 40 van obrir un avantatge de set punts (20-27) que van mantenir fins al final del partit (26-33).
Després del xiulet final, el tècnic del Lleida Handbol, Iban Raigal, va assegurar que “la gasolina no ens ha arribat i és normal. Hi ha jugadores que estan jugant seixanta minuts per partit”. També va parlar sobre l’aturada, destacant que “espero que puguin recuperar forces perquè hi haurà moments durs”, va concloure.