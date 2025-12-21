BÀSQUET
Lluita insuficient
L’Hiopos ven cara la seua pell contra el líder Madrid, malgrat que acaba encadenant la cinquena derrota. Els lleidatans juguen a un bon nivell però pequen d’innocència al final
L’Hiopos Lleida va tornar a remar sense parar per, per cinquena vegada consecutiva, quedar-se sense premi. I és que sembla que els lleidatans viuen el seu particular dia de la marmota, sigui qui sigui el rival. Lluiten, es reposen dels mals moments, veuen la victòria a l’abast, però acaben enfonsant la seua pròpia barca. Especialment crua va ser la derrota d’ahir, perquè els de Gerard Encuentra van estar a prop de tornar a superar un dels vaixells més grans del campionat, el líder Reial Madrid, que va tancar victoriós la batalla del Barris Nord (81-88) fent valer el seu talent i un domini més gran dels detalls. Van passar moltíssimes coses i la majoria parlen bé dels lleidatans: enèrgics, convençuts, corals i més encertats en atac malgrat una nova absència de Batemon. Tanmateix, la diferència de punts amb què es va resoldre el partit, set, va ser el mateix nombre de tirs lliures que va fallar l’Hiopos (15/22), mentre que el conjunt blanc només en va errar un (26/27) i es va endur el triomf davant d’un equip lleidatà que va recuperar les sensacions, va vendre molt cara la seua pell, però va tornar a esvair-se al final.
Després del 2-0 inicial, el Reial Madrid va donar el primer cop sobre la taula. Amb dos triples i el domini interior de Tavares, que només va aparèixer en el primer quart (4 punts), va imposar un parcial de 0-10 que va obligar l’Hiopos a anar a remolc des de molt aviat (2-10). L’intercanvi de cops afavoria els blancs, tot i que l’equip lleidatà, més encertat que últimament, es va col·locar a quatre punts amb un triple de Mikel Sanz (17-21). Tanmateix, a més del seu encert exterior, el Madrid va comptar amb la inestimable ajuda dels tirs lliures. En va tirar nou –vuit d’encertats– en el primer quart; l’Hiopos, cap. I l’avantatge blanc al final dels deu primers minuts va ser de nou punts (19-28).
Tot just tornar al partit, una altra falta sobre Maledon va provocar una tècnica a Encuentra i el 22-31. Tot seguit, Ejim va llançar els primers tirs lliures per a l’Hiopos (23-31), que malgrat estar a un bon nivell no era capaç de fer front a un Madrid que va assolir un màxim avantatge d’onze punts (25-36).
Però el conjunt lleidatà estava convençut de lluitar sense excuses i, al tram central de quart, va tornar el parcial al Madrid (12-0) per posar-se davant amb el 37-36. Una de les peces claus va ser l’aparició de Golomán, amb 10 punts al segon quart i minimitzant Tavares, perquè els dos temps morts que va demanar Scariolo per frenar l’arrencada lleidatana resultessin inútils.
Hezonja va tallar la ratxa lleidatana, el millor dels blancs amb 22 punts, amb dos cistelles (39-41) que van calmar les aigües i van permetre que els blancs afrontessin amb un avantatge, encara que mínima, la segona part (43-46). L’Hiopos Lleida va mantenir la sang als ulls després del descans i, després de cinc punts d’Agada (48-50), va aparèixer un protagonista inesperat, Mikel Sanz. L’aler basc es va encendre amb set punts consecutius que van situar als lleidatans cinc punts davant (55-50). Scariolo va tornar a parar el partit i el Madrid va desenfundar les seues millors armes per deixar el partit a un punt (60-59), distància a la qual va acabar el quart després de l’aparició final de Zoriks (67-66).
Però els petits detalls van marcar la diferència en el tram final. A l’equip blanc només li va caldre una escomesa liderada per Procida per recobrar l’avantatge primer (69-71) i després encarrilar la victòria a cinc minuts del final, amb tres triples consecutius, del mateix Procida, Llull i Hezonja (72-80). Però si una cosa no va perdre l’Hiopos va ser l’esperança. Després d’errar dos tirs lliures i veure’s a nou punts (73-82), es va aferrar al duel gràcies a Walden (78-82). Quedaven tres minuts i, quan la pilota més cremava, la moneda va tornar a sortir creu.
Amb 78-84, l’Hiopos va fer grans defenses per evitar que el Madrid puntués, però va cometre tres pèrdues molt innocents, després d’un triple alliberat de Shurna que no va entrar, i es va quedar finalment sense opcions (81-88).