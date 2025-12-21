FUTBOL
Obligats a guanyar un rival en ratxa
L’Atlètic Lleida visita l’Eivissa. Necesita sumar per no despenjar-se
L’Atlètic Lleida posa avui (12.00/Lleida En Joc) final a la competició aquest 2025, any en què ha debutat a Segona RFEF, visitant l’SD Eivissa, un rival en una dinàmica que contrasta amb la dels lleidatans. Després d’aconseguir un punt dels últims 12, els lleidatans estan obligats a sumar una victòria per no despenjar-se en els llocs de descens malgrat les nombroses baixes que continuen llastant els de Gabri.
El conjunt lleidatà és el penúltim classificat del campionat, a set punts de la permanència directa i a sis del play-out després dels partits disputats ahir. El seu rival, en canvi, es troba immers en una gran ratxa de resultats, ja que arriba al xoc després de cinc partits invicte, amb 13 punts sumats dels últims 15. De fet, a la jornada 10 l’Eivissa era penúltim, empatat a 8 punts amb l’Atlètic Lleida, però des d’aleshores ha pujat nou posicions a la taula i és vuitè amb 21, pels 12 que sumen els lleidatans.
A més, un altre factor que llasta els de Gabri són les baixes. Per a aquest duel, el de Sallent no podrà comptar ni amb Aldo One ni amb Moró Sidibé, sancionats després de veure la cinquena groga davant del Sant Andreu. Per contra, tornen a la convocatòria Nico Magno i Asier Ortiz després de lesió, encara que no arriben al 100%, i podrà debutar el lateral esquerrà Cobo, fitxat aquesta setmana, l’Atlètic Lleida va viatjar a Eivissa amb 17 futbolistes per la resta d’absències.
Malgrat el difícil context, Gabri García, que tampoc no es podrà asseure a la banqueta per sanció, va destacar que “hem de confiar al màxim en els jugadors disponibles i competir tan bé com sigui possible”. Sobre el rival, va dir que “és un equip que arriba en una posició còmoda i que juga en un camp petit, al qual ens haurem d’adaptar per jugar el millor possible”. De fet, va assenyalar que serà important “que l’equip sigui solidari” com el cap de setmana passat contra el Sant Andreu (1-1), davant d’un equip fort “en el joc directe”.