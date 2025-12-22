L'Atlètic Lleida té nou president: Xavier Bartolo relleva Josep Maria Olomí
Xavier Bartolo, exdirector esportiu, assumeix la presidència de l'Atlètic Lleida, rellevant Josep Maria Oromí, qui deixa el càrrec. Bartolo promet reestructuració institucional i millora esportiva.
L'Atlètic Lleida ha anunciat un canvi significatiu en la seva cúpula directiva. Xavier Bartolo, fins ara director esportiu de l'entitat, ha estat nomenat nou president del club, assumint el càrrec amb efecte immediat. Aquesta decisió, presa per la junta de socis a principis d'aquest mes, implica la substitució de Josep Maria Oromí, qui ha exercit la presidència durant dos anys. Bartolo arriba amb la intenció de reestructurar l'àrea institucional i revertir la situació esportiva de l'equip.
Josep Maria Oromí, el president sortint, ha aclarit que la seva marxa no ha estat una decisió personal. Segons les seves paraules, la junta de socis va decidir a principis de mes que Xavier Bartolo fos l'encarregat de liderar el club. Bartolo, en les seves primeres declaracions com a màxim dirigent, ha subratllat la necessitat de millorar l'eficiència interna.
Ha afirmat que, tot i la bona voluntat del personal, "s'ha de fer de forma més eficient" la gestió de les àrees. A més de la reestructuració institucional, el nou president té com a objectiu primordial salvar la categoria de l'equip, una prioritat esportiva ineludible. Aquest canvi a la presidència també comporta la necessitat de reforçar la direcció esportiva, càrrec que Bartolo ocupava fins ara, i per al qual el club ja està buscant un substitut al mercat.
Reptes i reforços a l'Atlètic Lleida
La promoció de Xavier Bartolo a la presidència de l'Atlètic Lleida obre una nova etapa per a l'entitat. La seva visió se centra en una reestructuració profunda de l'organigrama institucional, buscant optimitzar els recursos humans i materials. Bartolo ha estat clar en la seva aposta per una gestió més professionalitzada, on la bona voluntat es complementi amb l'eficiència operativa. Aquesta transformació és vista com un pilar fonamental per donar suport a l'objectiu esportiu principal: garantir la permanència de l'equip en la seva categoria actual.
Amb Bartolo assumint el rol de president, la direcció esportiva del club queda vacant. L'Atlètic Lleida ha confirmat que està activament al mercat per trobar una figura que ocupi aquesta posició clau. Tot i que no s'ha anunciat cap nom concret ni s'ha tancat cap incorporació, la recerca és prioritària per tal de reforçar l'estructura tècnica de l'equip i assegurar la continuïtat del projecte esportiu. La nova direcció s'enfronta al repte de trobar el perfil adequat que complementi la visió del nou president i contribueixi a la millora global del club.