FUTBOL
Campions d’hivern
El Barça acaba l’any a dalt de tot guanyant a Vila-real amb gols de Raphinha i Lamine i una gran actuació de Joan Garcia. L’equip castellonenc va jugar amb deu des del minut 39
El FC Barcelona va tancar el 2025 com a campió d’hivern, a falta d’una jornada per acabar la primera volta, a l’imposar-se al Vila-real (0-2). L’equip de Hansi Flick va tornar a exhibir maduresa competitiva, impulsat per un Raphinha determinant, la influència del qual ha revitalitzat el Barça des de la seua tornada. Amb aquesta victòria, el Barcelona tanca l’any amb 46 punts, quatre per sobre del Reial Madrid. La principal incògnita prèvia al partit era comprovar si acusaria l’absència de Pedri, baixa per precaució a causa de molèsties físiques. La resposta va ser positiva en el marcador, malgrat que no eximeix d’esforç. El Vila-real va competir amb valentia, però va acabar penalitzat per la falta d’encert i per jugar en inferioritat numèrica des del minut 39. Els gols de Raphinha, de penal, i Lamine Yamal van decidir un partit intens.
El partit va arrancar amb ritme elevat. Als dotze minuts, Raphinha va forçar un penal després d’una recuperació alta del Barça i el va transformar per al 0-1. Poc després, un gol en pròpia porta de Koundé va ser anul·lat per fora de joc previ i Renato Veiga va ser expulsat amb roja directa arran d’una dura entrada sobre Lamine Yamal.
Després del descans, el Barça va aprofitar la superioritat numèrica per guanyar control i profunditat. Luiz Júnior va sostenir el Vila-real amb diverses intervencions fins que, al minut 63, Lamine Yamal va culminar una jugada caòtica a l’àrea amb un xut ajustat al pal per al 0-2. El Barça, que va acabar el partit amb Casadó com a lateral dret per la lesió de Koundé, va gestionar el tram final sense sobresalts.
“La mentalitat i l’actitud és increïble”
El tècnic del FC Barcelona Hansi Flick va dir que el que més li va agradar va ser “guanyar els tres punts. Veig l’equip una mica cansat. Joan Garcia ha fet un gran partit, ha tret diverses bones ocasions. Tres punts més, és fantàstic acabar l’any així”. Flick va elogiar els seus jugadors: “La mentalitat i l’actitud és increïble. Crec que hem millorat moltes coses.”
Christensen es lesiona i serà baixa alguns mesos
El defensa danès Andreas Christensen es va lesionar dissabte durant l’entrenament i pateix una ruptura parcial del lligament creuat anterior del genoll esquerre, va confirmar ahir el club blaugrana, i estarà diversos mesos de baixa. Flick i Deco parlaran avui de si fitxen.