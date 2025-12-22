FUTBOL
Un gol de Grau dona la victòria al Balaguer
L’Alpicat va tenir més presència en atac però no va poder batre Alburquerque
El Balaguer es va anotar els tres punts al derrotar l’Alpicat en un partit molt igualat i amb alternatives en el joc. Van començar millor els visitants, que van tenir la primera oportunitat per marcar molt aviat als tres minuts de joc, en una rematada d’Unai que Alburquerque va aturar amb seguretat. Quatre minuts després, una mala sortida del Balaguer va provocar una altra gran oportunitat per a l’Alpicat, però la vaselina final de Vendrell per superar Alburquerque es va estavellar al travesser i va acabar sortint fora. Al minut 26 el Balaguer va replicar, i un xut de Grau des de la frontal, que va prendre un efecte inesperat, es va colar a la porteria de l’Alpicat per fer pujar l’1-0 al marcador. Abans del descans, el Balaguer va tenir la possibilitat d’ampliar l’avantatge en un xut de Nico Aires que va aturar Llobera.
Després de passar pels vestidors i ja a la segona part la igualtat es va mantenir entre dos conjunts que es van alternar en el domini de la pilota. Els visitants van tenir una mica més de presència en atac i Hugo va tenir l’empat a les botes al rematar una bona passada de Vendrell, però el xut, amb Alburquerque ja superat, es va perdre per sobre del travesser. El Balaguer, llavors, va retardar una mica les línies per mantenir l’ordre de la defensa i protegir la seua mínima renda. Ja a la recta final del partit, l’Alpicat va anar a totes i va tenir dos clares ocasions. La primera, en un fort xut d’Unai que va sortir molt a prop de l’escaire de la porteria local, i la segona, en una rematada de Pallàs que va poder aturar Alburquerque. L’Alpicat ho va intentar fins al final però el Balaguer va saber mantenir la concentració i es va defensar amb solidesa per acabar mantenint la porteria imbatuda i emportar-se el partit (1-0).
La victòria dels de la Noguera trenca una dinàmica negativa de tres derrotes consecutives i ara l’equip de Josete ocupa la desena posició a la classificació, amb 16 punts, els mateixos que el Cardona i a tres del Ripollet, que el precedeix a la taula. Per la seua part, l’Alpicat és el cinquè classificat, per sobre del Poble Sec, amb el qual empata a 21 punts i a dos del Castellar, que és quart. La competició s’atura per les festes nadalenques i després el Balaguer es desplaçarà a Ripollet i l’Alpicat viatjarà a Manresa per enfrontar-se al Gimnàstic.