A l’aturada amb una alegria
El Mollerussa abandona l’última posició i empata a punts amb la salvació després de vèncer per la mínima el Tona. Un xut llunyà de Vilarrasa va decantar el partit abans del descans
El Mollerussa va vèncer per la mínima (1-0) el Tona en l’últim partit abans de l’aturada nadalenca, gràcies a un gran gol de Vilarrasa al tram final de la primera part. El conjunt del Pla d’Urgell aconsegueix així la seua segona victòria de la temporada, la primera en els tres partits amb Manel Cazorla a la banqueta, i es queda empatat a punts amb la zona de salvació, amb els mateixos 12 que el Cerdanyola, primer equip fora del descens, i el Vic, penúltim. De fet, l’equip del Pla d’Urgell abandona l’última plaça, a la qual cau el Lleida CF, que finalitzarà cuer el 2025 al no poder disputar ahir el partit davant del Vilassar de Mar, encara que a tan sols un punt de la permanència.
El primer temps va començar amb un Mollerussa que va voler imposar el domini amb la possessió davant d’un Tona que arribava al xoc amb dubtes, sense guanyar en els últims sis partits i dos derrotes seguides com a visitant. La primera ocasió dels de Manel Cazorla, que va recuperar la defensa de quatre i va introduir quatre canvis en l’onze respecte a la derrota de la setmana anterior en el derbi contra el Lleida CF (2-0), va ser en una arribada per banda dreta que va rematar Alpha per sobre del travesser. El Tona va començar a agafar el pols al partit i a arribar a la porteria local, obligant Batalla a fer dos parades de mèrit per dos rematades dels davanters visitants. Ja al tram final de la primera part, en una pressió alta del Mollerussa va provocar una bona recuperació i el porterior xut a porteria de Julen Vilarrasa des de fora de l’àrea, que va entrar amb potència a la porteria defensada pel lleidatà Carlos Craviotto i va suposar el gol de la victòria (1-0), provocat per una de les novetats en l’alineació dels del Pla.
Just després del gol, Batalla, porter del Mollerussa, va haver de fer una doble intervenció després d’una doble rematada a l’àrea petita d’un davanter del Tona. Després de l’ensurt, el Mollerussa va sortir molt millor en el segon temps, dominant el joc interior, sobretot gràcies a Vilarrasa i Roger Coll. Va tenir arribades en el contraatac amb Alpha i Lamin, però no va aconseguir ampliar distàncies. Al tram final, el Tona va pressionar amb pilotes a l’àrea, però Batalla no va haver de recórrer a grans parades de mèrit.
Així, amb aquesta victòria, el Mollerussa arriba al final del 2025 amb 12 punts, fruit de dos victòries –les dos a casa– i sis empats.
Cazorla: “No hem de treure pit de la victòria, seria d’il·lusos”
Després del partit, el tècnic del Mollerussa, Manel Cazorla, va destacar que “la primera victòria des que he arribat havia d’arribar amb sofriment. No en excés per les accions del rival, sinó per la nostra situació actual”. Va voler “donar valor a la victòria”, però es va mostrar previngut. “Això segueix i no hem de treure pit. Seria d’il·lusos”, va afegir. En aquesta línia d’exigència, Cazorla va apuntar que “hem de disfrutar aquesta victòria avui. Demà toca treballar, després disfrutar amb la família i el 27 tornem per tirar endavant aquesta situació”, va sentenciar. D’altra banda, el tècnic de Valls va voler reivindicar que “l’equip està viu”. “Necessitem que als jugadors els vagi la vida en cada jugada, però no només això. Competir ha de venir de sèrie i avui ho hem aconseguit. Els jugadors tindran un problema perquè han demostrat que poden fer-ho i qui no ho faci no jugarà”, va concloure.