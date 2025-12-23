Bartolo, nou president
El fins ara director esportiu de l’Atlètic Lleida relleva Josep Maria Oromí al capdavant del club. Assumeix la presidència decidit a millorar l’organització interna i salvar la categoria
L’Atlètic Lleida va anunciar ahir un canvi significatiu en la seua cúpula directiva. Xavier Bartolo, fins ara director esportiu, es converteix en el nou president del club, assumint el càrrec que en els últims dos anys –des del novembre del 2023– ha ocupat Josep Maria Oromí, amb qui el club ha aconseguit els ascensos a Tercera i Segona RFEF. El president sortint va explicar que el relleu no respon a una decisió personal, sinó que va ser presa el 3 de desembre per la junta de socis del club: “El que decideix la junta, que és sobirana, és el que s’ha de fer”, va dir Oromí, que es va mostrar “a disposició del nou president. En el que consideri que pugui participar, estaré disponible”.
En les seues primeres declaracions com a nou president, Bartolo va agrair la tasca del seu antecessor i va subratllar la necessitat de millorar l’organització interna del club. “Tenim un batibull de gent fent coses. Tots amb molt bona voluntat, però ens falta organització per ser més eficients”, va reconèixer. En aquest sentit, va avançar que una de les primeres missions és aclarir funcions i responsabilitats: “Hem d’establir àrees de treball i posar responsables”, va destacar, abans d’afegir que es troben en el procés de definir qui ocupa la nova junta directiva i també qui assumeix la direcció esportiva que fins ara ocupava el mateix Bartolo, a pocs dies que comenci oficialment el mercat d’hivern.
Bartolo va dir que serà un “president més executiu”, amb més dedicació a la coordinació i supervisió de les diferents àrees. No obstant, va apel·lar a la calma, assenyalant que “no s’han de prendre decisions urgents, perquè fins ara tot funciona de manera correcta”.
En el pla esportiu, el nou president va ser prudent amb els objectius. “Seria molt atrevit dir que esperem alguna cosa més que no sigui la salvació”, va afirmar, insistint que “la nostra primera prioritat ara és sortir de la zona de descens”, ja que l’equip està a sis punts de la salvació directa i a cinc del play-out. Malgrat això, va reiterar la confiança en l’entrenador, Gabri García, i va advertir que “el mercat d’hivern és difícil” i que “si arriben fitxatges, hi haurà d’haver sortides”.
Per una altra banda, Bartolo va assenyalar com a principal problema el rendiment defensiu de l’equip: “Portem vint-i-set gols en contra. Som el segon o tercer equip més golejat de la categoria.” Tot i així, va valorar que “a nivell defensiu l’equip ha fet passos endavant” en els últims partits (dos empats).