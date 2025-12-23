SEGRE
Triomf local al Blanca Fernández Ochoa

Redacció

La VI edició del Trofeu FIS Blanca Fernández Ochoa va reunir aquest cap de setmana a l’estació d’esquí aranesa de Baqueira Beret 150 esquiadors i esquiadores a nivell estatal i de la resta del món. Com a novetat, en aquesta edició va tenir lloc un doble Eslàlom, en comptes d’un Gegant i Eslàlom. L’esportista andorrana Etna Pou i el corredor aranès Marc Ubeira es van imposar dissabte, mentre que la jornada de diumenge va acabar amb doble triomf andorrà, d’Etna Pou i Marc Black.

