El Xafatolls obté tres medalles i tres bitllets per a l’Estatal de cros

Oriol Jové, Pau Aiguadé i Roc Bellostas van ser alguns dels participants del Xafatolls.

Oriol Jové, Pau Aiguadé i Roc Bellostas van ser alguns dels participants del Xafatolls.

Redacció

El Xafatolls de Mollerussa va obtenir a Olot tres medalles i tres bitllets per a l’Estatal per seleccions en el Campionat de Catalunya de cros. Els millors resultats van arribar en categoria sub-23, en què Oriol Jové i Pau Aiguadé van ser segon i tercer, respectivament. La tercera medalla la va aconseguir l’atleta sub-14 Lola Cavero, que va ser tercera. A més, Oriol Jové, Pau Aiguadé i Pere Mas van obtenir una plaça per representar Catalunya en el Campionat d’Espanya de cros per seleccions, que se celebrarà els dies 24 i 25 de gener a Còrdova. A més, en sub-20, Pere Mas va ser quart i en sub-18, Màxim València va acabar novè i Anna Mas, desena. En categoria sènior, Roc Bellostas va ser desè i Sònia Sans, quinzena. En sub-16, Àfrica Ribes va ser dissetena i Ana Maria Achim, dinovena.

