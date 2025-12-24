FUTBOL
Dos futbolistes de Lleida de 15 i 17 anys despunten en la base blaugrana
Gerard Mullol, de 15 anys, i Àlex Campos, de 17, fan passos cap a l’elit
El futbol base blaugrana es troba en boca de tothom pel gran nombre de jugadors que estan pujant al primer equip blaugrana amb un notable rendiment. Malgrat que la competència és fèrria, hi ha dos joves lleidatans, Gerard Mullol i Àlex Campos, que despunten en el futbol base blaugrana i fan passos cap a l’elit.
El cas més cridaner és el de Gerard Mullol (Lleida, 2010), que actua com a migcampista. Amb només 15 anys, és un dels futbolistes de la Masia que juga avançat a la seua edat, ja que està sent un habitual del juvenil B i les aparicions als equips cadet S15 –que li tocaria per any de naixement– i S16 estan sent puntuals. Mullol és nebot del futbolista de Tremp Miki Roqué, que va morir el 2012, i va arribar a la disciplina blaugrana el 2023, procedent de l’Atlètic Segre.
Llavors estava en edat infantil de primer any i aquella mateixa temporada ja va debutar amb el Cadet A, la qual cosa li va permetre ser internacional espanyol amb els equips sub-14 i sub-15. Des d’aleshores, és una de les perles de la base del club, que espera que compleixi els 16 anys per blindar-lo amb un contracte.
Per la seua part, el central Àlex Campos (Aitona, 2008) ha tingut un creixement més lineal des que va arribar a la Masia el 2021, també procedent de l’Atlètic Segre. Tanmateix, està sent una de les peces importants del Juvenil A, tant en Lliga com en la Youth League, en la qual ha disputat quatre dels sis partits, donant fins i tot una assistència en l’últim partit de la lligueta, la remuntada davant de l’Eintracht (4-3) que va segellar l’accés a la següent fase.
Campos també és internacional en les categories inferiors de la selecció espanyola, ara en categoria sub-18 i abans en la sub-17, i la temporada passada va arribar a entrenar-se a les ordres de Hansi Flick amb el primer equip. A més, ja ha debutat amb el filial blaugrana aquesta temporada, disputant mitja hora al setembre davant del Sant Andreu. A més, Belletti el va convocar en quatre ocasions més per a l’equip de Segona RFEF, l’última el cap de setmana passat.
Jaume Casanovas, un altre lleidatà que destaca a la Masia
Un altre jove lleidatà que va arribar al Barça el 2021 és Jaume Casanovas (Lleida, 2013). En el seu cas va arribar a la base blaugrana amb només 8 anys, procedent de la UE Bordeta. Quan va arribar al club jugava com a davanter, però a poc a poc ha anat endarrerint la seua posició al camp fins a ocupar el lateral esquerre en la categoria S13 actual.
Tot i així, no ha perdut el seu olfacte golejador, perquè el maig passat va ser un dels noms destacats del torneig Ascale la Liga FC Futures anotant 5 gols durant la competició.