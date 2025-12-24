ATLETISME
La Trail Vall de Boí seguirà al circuit Mundial de Xterra
Per quart any consecutiu en una edició que ja s’acosta a les 700 inscripcions
La dotzena edició de l’Epic Trail Vall de Boí, que es disputarà el 27 i 28 de juny de l’any que ve en el marc del Garmin Mountain Festival, seguirà dins del calendari del Campionat del Món de Xterra per quart any consecutiu, després que Ocisport, l’entitat organitzadora de l’esdeveniment, hagi arribat a un acord per mantenir-se dins de les Trail Run World Series durant tres anys més, la qual cosa consolida la prova a nivell internacional.
Albert Balcells, CEO d’Ocisport, va destacar que és un pas més per consolidar una prova ja fixa al calendari de curses de muntanya. “Ens va costar reenganxar després de la covid, però ara estem estabilitzats. És un tipus de festival que costa trobar, molt popular però alhora puntuable per a la Copa del Món. Tot és molt pròxim i transmet molt el valor de la muntanya, que de vegades aquestes carreres tan bèsties i comercials s’allunyen d’això, però la Trail Vall de Boí manté l’autenticitat i això té el seu públic, que repeteix cada any. Aquest és el camí que volem seguir per a les pròximes edicions”, va afirmar.
L’edició del 2026 no diferirà gaire de la passada, mantenint les tres distàncies una vegada l’organització va decidir prescindir de la carrera ultra, de 62 quilòmetres i 4.500 metres de desnivell, i apostar per recorreguts de curta i mitjana distància, com la Marató (42 km i 2.800 metres de desnivell), la Sky (24 km i 1.900 m) i la Speed (12 km i 1.000 m). “L’any passat vam decidir descartar la prova de més de 60 quilòmetres perquè no tenia gaire sentit mantenir-la tenint en compte que l’ultra de la Val d’Aran UTMB es disputa tan a prop en dates. Per a nosaltres amb la distància marató ja en tenim prou”, va destacar.
La prova va obrir inscripcions fa aproximadament un mes i ja s’acosta als 700 inscrits, fet que suposa un 10 per cent més que l’any passat per aquestes dates. El programa del Garmin Mountain Festival es completarà amb les curses infantils de trail, una marxa nòrdica, diferents activitats d’aventura, com escalada i ràfting, així com ioga i tallers d’orientació. L’organització espera superar els 2.200 participants en les tres distàncies i els 3.000 en tot el festival.