ATLETISME
Una Cursa de l’Indiot de rècord
La prova atlètica de Mollerussa va congregar més de 750 participants i va tenir com a guanyadors de la 42 edició Lluís Ropero i Alba Bellostas
Més de 750 atletes van participar ahir en la 42 edició de la Cursa de l’Indiot de Mollerussa, que va batre el seu rècord d’inscrits en un circuit homologat. Lluís Ropero i Alba Bellostas, tots dos de la Associació Atlètica Xafatolls, es van proclamar guanyadors absoluts en la distància de 10 quilòmetres, mentre que en la carrera de 5K, les victòries van ser per a Roc Bellostas i Mar Serrano, també del club de la capital del Pla d’Urgell, organitzador de la prova juntament amb l’ajuntament.
La cita, puntuable per a la Lliga de Ponent, va completar el podi masculí de 10 quilòmetres amb Nil Riudavets (Iter 5), en segona posició i Martí Gutiérrez (independent), en tercera. En categoria femenina, Núria Tilló (Xafatolls) va ser segona i Mònica Malla (Club Esportiu Rocko Almenar) va acabar tercera. En els 5 quilòmetres, el podi masculí el van tancar Pau Aiguadé (independent), segon, i El Hassane Lamdassen (independent), tercer, mentre que en dones Sònia Sans (Xafatolls) va ocupar la segona plaça i Gemma Vilella (Cudos) va ser tercera.
Els atletes van poder participar en més categories com la Promeses, pensada per a participants de 12 a 15 anys, que se suma a la ja existent d’atletes de 16 a 19 anys per incentivar la presència de joves en aquesta jornada festiva.
La sortida, que es va fer puntualment a les deu del matí, va tornar a ubicar-se davant el Teatre L’Amistat. Antigament es feia a la plaça Manuel Bertrand, tot i que finalment es va traslladar a l’actual emplaçament després d’homologar-se el circuit.
La Cursa es va disputar en una matinal marcada per una fina pluja que va acompanyar als corredors durant tota la prova, reforçant el to hivernal d’una cita ja clàssica de la programació nadalenca a Mollerussa. Així, no van faltar atletes amb la tradicional gorra de Pare Noel. Tots els inscrits van rebre una gorra i un tapaboques, a més d’una bossa amb obsequis aportats pels col·laboradors. A l’arribada, l’organització va oferir avituallament amb brou calent a tots els participants. Pel que fa als premis, els vencedors dels 10 quilòmetres van ser obsequiats amb un gall dindi envasat al buit, mentre que els primers classificats de la carrera oberta van rebre aus envasades al buit i un trofeu al·legòric. Val a recordar que antigament s’entregaven les aus vives. En la competició infantil, hi va haver obsequis per als tres primers i medalles per a tots els participants de la categoria de pàrvuls. Cal destacar que, per primera vegada, la prova es va retransmetre en directe per La Xarxa i Lleida Televisió, una aposta de l’organització per projectar a tot Catalunya una de les cites esportives més arrelades de les festes de Nadal.