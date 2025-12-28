RESUM
2025
Lleida CF, Atlètic Lleida i AEM han compartit per primera vegada el Camp d’Esports, en un any amb algunes llums i moltes ombres
L’AEM també va arrancar el curs a l’estadi. - JORDI ECHEVARRIA
L’Atlètic Lleida va rebre l’Espanyol a la Copa del Rei. - JORDI ECHEVARRIA
Les jugadores de l’AEM celebren el play-off d’ascens. - PAU PASCUAL PRAT
Els jugadors del Lleida CF protesten contra Pereira. - INGRID SEGURA
L’AEM-Barça va reunir 10.473 espectadors. - PAU PASCUAL PRAT
El Lleida CF es va estrenar a casa en la jornada 2. - PAU PASCUAL PRAT
El debut al Camp d’Esports de l’Atlètic Lleida.
Andreu Subies. - PAU PASCUAL PRAT
El futbol lleidatà ha focalitzat la seua activitat al Camp d’Esports en la segona meitat d’any, després que el Lleida CF fos descendit i l’Atlètic Lleida n’assumís la plaça a Segona RFEF i que l’AEM, després de jugar un altre play-off, s’hi desplacés en el seu centenari
El futbol lleidatà ha tingut un epicentre clar de l’actualitat el 2025: el Camp d’Esports, que sobretot en la segona meitat d’any s’ha convertit en el símbol de la complicada convivència entre els tres principals clubs de la ciutat (Atlètic Lleida, Lleida CF i AEM), que per primera vegada han compartit instal·lació.
Malgrat que a l’estadi s’han viscut moments de tot tipus, els bons coincideixen per haver estat molt passatgers. L’AEM va tenir una primera presa de contacte amb el Camp d’Esports en un històric debut contra el Barça en les semifinals de la Copa Catalunya, que va reunir 10.473 espectadors en l’assistència més elevada de l’any, al davant de l’estrena de l’Atlètic Lleida a la Copa del Rei, rebent l’Espanyol davant de 8.044.
En canvi, els mals moments han deixat una ombra molt allargada que es manté amb el canvi d’any, el qual els tres afronten en descens després de trajectòries molt diverses en un 2025 que acaba amb dos play-offs, de l’AEM i de l’Atlètic Lleida, i l’intercanvi de places entre aquest últim i el Lleida CF.
La història que va culminar a l’estiu entre els dos clubs masculins va començar amb la reaparició dels problemes econòmics del Lleida CF a inicis d’any. La plantilla i el personal del club van començar a patir impagaments des del gener, la qual cosa va ser el primer pas del descens als inferns. Marc Garcia va ser acomiadat com a entrenador al març i va ser substituït per Iñigo Idiakez, que va salvar amb prou feines un equip que va jugar tota la segona volta sense cobrar gràcies a un notable primer tram de curs. El president Luis Pereira, desaparegut des d’aleshores, va anunciar un preconcurs de creditors a l’abril que no va arribar mai i els deutes amb la plantilla van provocar el descens administratiu de l’equip. La continuïtat del club era una incògnita i la seua plaça a Segona RFEF es va treure a subhasta, moment en què va aparèixer en escena l’Atlètic Lleida. L’equip de Gabri va firmar un final de temporada excel·lent, que el va portar a acabar segon el seu primer curs a Tercera RFEF. Tot i que va caure eliminat del play-off contra el Badalona, la seua posició a la taula li va donar preferència per adquirir la vacant del Lleida CF a canvi de 288.920 euros, amb la qual cosa va acabar pujant en els despatxos. Per contra, el club de Fleming va entrar en concurs de creditors al juliol, una circumstància que va evitar-ne la immediata desaparició i li va permetre sortir a competir a Tercera al juliol, amb nou tècnic, Jordi Cortés, i una plantilla conformada en temps rècord.
Història a part és la de l’AEM, que va celebrar el centenari aquest 2025 arribant per segona vegada al play-off a Lliga F, després de la millor temporada de la seua història. Però l’eliminació en la promoció contra el Logronyo va suposar el final d’un cicle, amb la marxa de Rubén López i el trasllat al Camp d’Esports per iniciar l’actual temporada per imposició federativa.
La convivència dels tres a l’estadi ha estat de tot menys positiva. Més enllà de picabaralles extraesportives, els tres equips acaben l’any en descens. Atlètic Lleida (penúltim a sis punts de salvar-se) i Lleida (cuer a un punt de la permanència) han sumat els seus dos únics triomfs al Camp d’Esports, mentre que l’AEM no va arribar a guanyar-hi i, després de la marxa de Joan Bacardit com a tècnic i un període d’interinitat, va apostar pel retorn de Rubén López i al Recasens, feu en el qual ha guanyat els 9 partits de lliga que ha jugat. Tot i així, se’n van anar a l’aturada penúltimes, a un punt de la salvació.
Un altre nom propi del futbol lleidatà en aquest 2025 ha estat el d’Andreu Subies. Qui va ser màxim dirigent de l’FCF va assumir la presidència del Mollerussa al gener per resoldre’n la complicada situació econòmica i esportiva a Tercera RFEF, amb impagaments a la plantilla i el descens sotjant en la seua segona campanya a la categoria. Poques setmanes després d’arribar, Kiku Parcerisas va ser contractat com a entrenador i va aconseguir l’objectiu de la salvació. La nova temporada va arrancar amb una plantilla molt renovada, amb la marxa de figures importants en les últimes temporades, malgrat que donant continuïtat a Parcerisas. Tanmateix, un mal inici de campanya, amb l’equip sense guanyar en les nou primeres jornades, va condemnar el tècnic, que va ser destituït. Després d’unes jornades amb David Cámara Romario al capdavant de l’equip, va assumir el càrrec Manel Cazorla, que aspira a treure l’equip de la zona de descens el 2026.