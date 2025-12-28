FUTBOL
Carnet de segona volta del Lleida a meitat de preu
El d’adults valdrà entre 40 i 90 euros per als deu partits restants a casa
El Lleida CF va anunciar ahir el llançament de l’abonament per a la segona meitat de la temporada, que inclou deu partits –els nou de la segona volta i l’últim a casa de la primera, de diumenge vinent 4 de gener, davant l’Escala (12.00)– a un preu entre 40 i 90 euros per a adults, reduït a 25 per als membres de la Grada d’Animació del Gol Nord, que han de ser socis d’alguna penya.
Sota el lema Som un sentiment, Som la lluita, Som el Lleida, l’abonament de mitja temporada estarà a la venda a partir de demà i redueix a la meitat gairebé totes les categories en què es dividia el d’inici de temporada. Amb ell, el club ja ha assolit la xifra de 2.800 abonats malgrat el descens de categoria a Tercera RFEF, propera a l’objectiu dels 3.000 que es va marcar l’entitat una vegada va decidir sortir a competir a l’estiu. A més, al contrari que en l’abonament d’inici de temporada, aquest es podrà adquirir online des d’un primer moment, al web del club (lleidacf.cat), i també a les oficines.
Així, el carnet d’adult –per a majors de 21 anys– valdrà 90 euros a Tribuna, 65 a Lateral i 40 a Gol Nord, mentre que el de la temporada completa en valia 180, 130 i 80, respectivament. El de jubilats serà de 55 a Tribuna (115 en l’arrancada de curs), 45 a Lateral i 30 al Gol (abans 90 i 60).
A més de l’abonament de la Grada d’Animació, que passa de 50 a 25 euros al Gol Nord, també estan rebaixats a la meitat els carnets Infantil –entre 5 i 15 anys–, que tindrà un preu de 7 euros, i el Som i Serem –entre 16 i 20 anys–, a 25 euros, independentment de la zona de l’estadi, més enllà que els nens entre 0 i 4 anys continuaran entrant gratis. El Lleida continua oferint un paquet familiar, per a dos adults i dos nens, a 180 euros a Tribuna i 130 a Lateral, també la meitat de l’abonament inicial. Les tres noves categories incloses en la campanya d’estiu (Col·laborador, Col·laborador+ i Simpatitzant), pensades per ajudar el club en la seua complicada situació econòmica, no estaran disponibles.
D’altra banda, el club organitza avui el primer torneig de Penyes del Lleida CF, entre les 10.30 i les 13.00, amb entrada gratuïta per la porta 4 del Camp d’Esports.