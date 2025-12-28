ATLETISME
La Cursa dels Nassos bat el seu rècord
La prova disputada a Oliana supera el mig miler d’inscrits en la catorzena edició. Marc Bernadés i Rosamari Carulla s’imposen en la distància d’onze quilòmetres
La Cursa dels Nassos d’Oliana, segon Memorial Josep Piqué Palau, va superar ahir per primera vegada en les catorze edicions disputades el mig miler d’inscrits, concretament va arribar fins als 502, mig centenar més que l’any passat, en una edició marcada per la fina pluja que pràcticament es va mantenir durant tota la jornada.
La prova de l’Alt Urgell constava de dos recorreguts, que van partir des del pavelló Francesc Betriu.
La distància llarga, que aquest any constava d’11 quilòmetres, va discórrer per senders, camins i pistes combinant trams ràpids amb pujades exigents pels voltants de la població.
El més ràpid va ser l’atleta local Marc Bernadés, del GE Oliana, que va parar el crono en 44 minuts i 26 segons, superant en poc més de 4 minuts Arnau Solé (Oé Team) i Ángel Nieto (Cudós), que van entrar ambdós separats per un sol segon.
La millor dona va ser la independent Rosamari Carulla, que va firmar un registre de 57 minuts i 57 segons, gairebé sis minuts més ràpida que la també independent Maria Mas i que Gosia Skrzyniarz (Cudós), que van travessar la meta amb dos segons de diferència.
En la distància curta, de 5 quilòmetres amb trams urbans i camins rurals, van triomfar Gerard Rodríguez (Prat Triatló) i Noemí Aumedes (AA Xafatolls), que també va acabar tercera de la general. Víctor Ferrer (Pons Hai) i Xavi Torrecillas (Almiramar) van completar el podi masculí, i Ericka Ábalos i Mari Carme Altisent (CE Linyola), el femení.