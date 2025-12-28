Duel clau a Fontajau: L’Hiopos Lleida visita el Girona amb l’objectiu de trencar una ratxa de cinc derrotes
Últim examen de l’any amb la tornada de Batemon després de dos partits de baixa
L’Hiopos Lleida afronta avui (12.00) a Fontajau una d’aquelles cites que poden marcar el pols de la temporada. Visita la pista del Bàsquet Girona, un rival directe en la lluita per la permanència, amb ambdós equips igualats a la classificació amb un balanç de 4 victòries i 7 derrotes. Serà l’últim examen de l’any en què Gerard Encuentra podrà recuperar James Batemon, absent els últims dos partits, i encara amb la notícia fresca del descart de Xavier Castañeda al no passar la revisió mèdica.
El duel enfrontarà dos equips amb trajectòries molt diferents. Mentre que els de bordeus arriben a la cita havent perdut els seus últims cinc partits i acumulen més de dos mesos i mig sense guanyar lluny del Barris Nord, els gironins són molt solvents com a locals. No endebades els quatre triomfs que tenen els han aconseguit a Fontajau. “És un rival que davant de la seua gent es fa molt fort”, avisa el tècnic de l’Hiopos, conscient que això els exigirà “la nostra millor versió”.
El Lleida arriba després d’encadenar cinc derrotes, una ratxa que no explica del tot el nivell mostrat les últimes jornades. Dos d’aquestes entrepussades van ser davant d’Unicaja i Madrid, encontres en els quals l’equip va competir fins al final i va tenir opcions de victòria. “Veig els jugadors amb ganes de millorar i de revertir la dinàmica”, assenyala Encuentra, que insisteix en la necessitat de mantenir la calma en els moments calents. “La pilota pesa una mica més i la cistella la veus una mica més petita. Ara tenim una dinàmica més negativa i hem d’estar units”, va indicar.
Encuentra apunta a la gestió de la pressió com una de les claus. “La meua sensació és que l’equip treballa i competeix bé, però en moments clau ens pot la pressió. Hem de tenir més clar a què jugar i prendre millors decisions quan el partit va a mil per hora”, assegura. Per a això, el missatge intern passa per remar en la mateixa direcció. “Quan perds, cadascú mira cap a un altre costat; hem de mirar-nos a la cara i veure que tots anem junts”, va reclamar.
En l’apartat esportiu, l’Hiopos recupera Batemon, baixa els dos últims partits, una peça important per guanyar amenaça exterior. Davant, un Girona que imprimeix un ritme alt i castiga cada error. “Ens obligarà a estar molt bé en el balanç defensiu i a controlar les pèrdues, perquè les aprofiten per córrer en transició”, analitza Encuentra, que també alerta del perill des del triple.
Controlar aquests bàsics serà fonamental en un duel directe que pot marcar el camí d’ambdós equips. En joc hi ha més que una victòria: tancar l’any amb impuls i reforçar l’objectiu de la salvació.
“El Lleida sempre lluita fins al final”
L’entrenador del Bàsquet Girona, Moncho Fernández, va destacar que l’Hiopos Lleida és “un equip que sempre s’agafa al partit i lluita fins al final” i va assegurar que el d’aquest migdia serà “un partit molt complicat” i “dinàmic”. El preparador gallec va afirmar, d’altra banda, que el conjunt lleidatà destaca per tenir “un gran un contra un” i que, “des del punt de vista defensiu”, hauran de “fer un treball col·lectiu”.
El Força Lleida mai no ha guanyat a Fontajau
El Força Lleida intentarà trencar avui la mala ratxa que acumula en les seues visites a Fontajau, on mai no ha guanyat. En l’etapa ACB va perdre la passada campanya els seus dos duels davant del Girona i a l’antiga LEB va caure en la fase regular 2021-22 i a les semifinals del play-off d’ascens que es va jugar a la pista gironina.