FUTBOL
Lewandowski revela que el Barça li va demanar que no marqués
Amb el títol decidit per evitar pagar una prima de 2,5 milions
A poques hores perquè el Barça torni demà als entrenaments, Robert Lewandowski va concedir una entrevista a Polònia en la qual va parlar sobre el seu futur i va explicar la curiosa petició que li va fer el Barça la temporada 2022-2023 perquè no arribés als 25 gols i estalviar-se així una prima de 2,5 milions amb el Bayern de Múnic quan el conjunt blaugrana ja era campió de Lliga. “Respecto molt el club. Era conscient de la seua situació. En resum, es tractava d’una prima, i se sap que en aquell moment el Barça mirava cada euro i per a mi tampoc no va canviar res. No tinc cap problema amb això, però se’m va quedar gravat al cap i em vaig preguntar si marcar un gol o no”, va explicar.
El polonès, que té contracte fins al 30 de juny, també va deixar en l’aire la seua continuïtat, remarcant que “encara tinc temps per prendre una decisió. Ara no sé on vull jugar i no hi ha necessitat de pensar-ho encara. No sé quina direcció prendré, però no tinc pressió”, va afegir. Així mateix, Lewandowski, que en aquesta arrancada de temporada només ha estat titular en 10 partits –la temporada passada, a hores d’ara, havia completat 24 titularitats–, va assegurar que “no parlo amb l’entrenador sobre clubs interessats. Tampoc no es tracta de reduir el meu salari a la meitat”. “Tot dependrà del pla del club i el que vulgui”, va sentenciar.
D’altra banda, Pep Guardiola va ser qüestionat ahir en roda de premsa pel cas Negreira i el tècnic va sortir en defensa del Barça. “Quan vegi la sentència donaré la meua opinió. Fins a aquell moment, Laporta i tots els presidents són innocents. Eres molt jove i no vas veure com jugàvem a futbol. Era un escàndol com jugàvem”, va concloure l’entrenador del Manchester City.
Dos lleidatans amb el Barça a la Lliga Futures a Gran Canària
L’equip sub-13 del Barça va iniciar ahir la seua participació en el torneig nadalenc LaLiga Futures, amb els lleidatans Jaume Casanovas i Jayden Espinal. Aquest últim va ser l’autor del gol blaugrana en l’empat (1-1) que va aconseguir el Barça en l’estrena contra el Borussia Dortmund. A la tarda, Espinal va anotar un doblet contra l’Sporting CP (3-2) en el segon duel de la fase de grups que avui culminarà amb el derbi davant de l’Espanyol.