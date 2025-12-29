FUTBOL
El Barça i Lamine brillen als Globe Soccer Awards
El club blaugrana s’emporta vuit premis, tres dels quals de la seua jove estrella
Tarda pletòrica la d’ahir per al Barça i, sobretot, per a un Lamine Yamal que va arrasar a la gala dels Globe Soccer Awards celebrada a Dubai, emportant-se el trofeu a millor davanter de l’any, millor jugador sub-23 de LaLiga i el premi Maradona. Va ser el futbolista més premiat de la gala i tan sols li va quedar l’espina del reconeixement al millor jugador de l’any que, igual que la Pilota d’Or i el The Best, va acabar en mans de l’exblaugrana Dembélé.
A pesar de perdre el trofeu major, el jove futbolista del Barça va pujar a l’escenari fins en tres ocasions. Ningú ho va fer més vegades que ell. En la tercera, al recollir el premi Maradona per les millors habilitats i talent, Lamine va assegurar que “l’any passat era el nen que acaba d’arribar, però ara tinc la pressió de jugador important i gràcies a Déu tot ha sortit bé”. “Crec que millor no comparar-se amb ningú: hi ha jugadors com Cristiano que han aconseguit el que són perquè volien ser ells mateixos”, va sentenciar el jugador del Barça.
Així mateix, el Barça va ser el club més premiat de la tarda, emportant-se fins a vuit trofeus. I és que, a banda dels tres guardons de Lamine Yamal, es va endur el premi al millor equip femení i Aitana, el de la millor futbolista femenina. Pel que fa al masculí, el Barça va ser el millor equip de LaLiga, Raphinha el millor jugador i Flick el millor entrenador.
El president Joan Laporta va ser l’encarregat de pujar a recollir els guardons davant de l’absència d’Aitana, Raphinha i Flick i va agrair “el reconeixement que estem tenint en aquesta cerimònia”.
També va destacar que “els resultats canten, tenim els mateixos partits que el curs passat amb 11 punts més”.
D’altra banda, la llegenda del Barça Andrés Iniesta, que va ser l’encarregat d’entregar el premi a millor jugador sub-23 de LaLiga a Lamine, també va rebre un trofeu en reconeixement a la seua carrera. El de Fuentealbilla, que es va retirar del futbol l’octubre del 2024, va dedicar unes paraules a l’estrella blaugrana. “És una opinió generalitzada: el talent que té Lamine és un privilegi per als aficionats del Barça i de la selecció”, va sentenciar Iniesta.
Malgrat que el Barcelona va ser el club més premiat de la gala, el París Saint-Germain es va emportar els trofeus de més renom. L’entitat francesa, que ve de conquerir un sextet, va guanyar els guardons a millor jugador (Dembélé), entrenador (Luis Enrique), president (Nasser al-Khelaïfi), director esportiu (Luis Campos), centrecampista (Vitinha), futbolista emergent (Doué) i millor club del món.
L’S13 del Barça, amb dos lleidatans, eliminat de LaLiga Futures
L’equip S13 del Barça va caure ahir eliminat en els quarts de final del torneig nadalenc LaLiga Futures Internacional, al caure en la tanda de penals del duel davant del València. El conjunt blaugrana s’acomiada així del torneig que acull Gran Canària, malgrat el bon paper dels lleidatans Jaume Casanovas i Jayden Espinal, ambdós golejadors en la jornada d’ahir. El conjunt blaugrana va accedir a les eliminatòries com a primer, al vèncer per 3-1, amb gol de Casanovas, l’Espanyol en el tercer i definitiu matx de la fase de grups. A la tarda, va afrontar l’eliminatòria davant del València, que va acabar 1-1 gràcies al gol d’Espinal –el quart en el global del torneig–, encara que els valencians es van imposar en els penals.