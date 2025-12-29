BÀSQUET
El Cadí cau amb el líder i entra en descens
El Girona imposa la seua llei a la Seu i venç amb facilitat. Un parcial de 0-14 en el primer temps va marcar el duel
El Cadí la Seu es va veure ahir superat a casa pel líder, el Girona (64-82), que es va emportar el partit amb facilitat davant d’un equip urgellenc que va tenir moments de bon joc, liderat per Niare (19 punts) i Hollingshed (17), però li va faltar encert en el tir i va perdre les seues opcions després d’un 0-14 en el primer temps. Així, l’equip d’Isaac Fernández tanca l’any en descens per l’average, empatat a quatre victòries amb Estudiantes, Estepona i Araski, en llocs de permanència
Després d’una arrancada imprecisa, va començar un intercanvi de cistelles fins a l’empat a 10 a mitjans del primer quart. L’atac del Cadí estava monopolitzat per Hollingshed, autora de nou dels primers tretze punts urgellencs (13-12), acompanyada per Niare, que va anotar els altres quatre. Més enllà d’una cistella de Shaylee Gonzales, van ser les úniques locals a anotar en el primer quart i van mantenir el partit igualat fins al minut 8 (15-16), quan van marxar a la banqueta i va començar un parcial de 0-14 entre el final del primer quart i l’inici del segon que va encarrilar el xoc per a les gironines.
L’aparició de Chloe Bibby, amb 10 punts gairebé consecutius –els últims amb un tres més un–, va ser decisiva per establir una renda de 15 punts (15-30) que va ser massa per a les d’Isaac Fernández. Les pèrdues i el poc encert en el tir que havien començat a aparèixer en el primer quart es van aguditzar en el segon per al Cadí, que es va veure 19 punts avall (17-36) a meitat de parcial. Davant del desencert general, Niare va suposar una petita esperança, amb cinc punts seguits que van col·locar el 27-43 al descans.
El Cadí va recuperar l’ordre ofensiu a la segona meitat i va ser capaç de retallar mínimament la diferència, tot i que hauria entrat en el partit si no fos pel seu pobre 2/15 en triples. Regina Aguilar, amb 8 punts, i una Niare molt regular van permetre que el 27-46 després de la primera possessió de quart es convertís en una diferència de 12 punts per afrontar l’últim quart (46-58).
Amb la reaparició de Hollingshed amb un triple, després d’un tercer quart en blanc a l’estar amb quatre faltes, les lleidatanes es van col·locar a onze punts (49-60), però no van poder rebaixar aquest desavantatge. El Girona va fer un lleuger accelerament per ampliar la renda i va aconseguir el seu màxim avantatge, de 21 punts, amb el 55-76 a 2:30 per al final, que va derivar en un intercanvi de cistelles fins al 64-82 final.