BÀSQUET
“El Girona, amb més desig”
Encuentra. Afirma després de la derrota que el rival hi va posar “més energia”, sobretot “en el primer temps”, i destaca la gran diferència en el rebot ofensiu
Després de la contundent derrota davant del Girona (103-86), el tècnic de l’Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, va destacar que el seu rival “ha jugat amb més desig” i que és una derrota que s’explica més per una qüestió d’actitud que per desajustos tàctics o el baix encert. “Han fet 18 tirs de camp més que nosaltres i han capturat 18 rebots ofensius per cinc de nostres. Han tirat gairebé un quart sencer més que nosaltres. Està clar que, sobretot en el primer temps, han tingut més energia”, va sentenciar el preparador lleidatà.
En aquesta línia, i a causa de les sis derrotes consecutives que acumula l’equip, Encuentra va apuntar que “quan estàs en una dinàmica negativa vols fer les coses bé, t’ofusques i entres en un bucle. Hem de recuperar tots els jugadors perquè en cinc dies tenim un altre partit molt important”. Així mateix, va afegir sobre aquest bucle que “em preocupa perquè hem de jugar d’aquí a cinc dies i hem de tornar a ser un equip sòlid, que en molts moments ho som, però en d’altres no”, va dir. Respecte al poc marge de treball per la proximitat dels seus següents compromisos davant d’Andorra i Saragossa, el tècnic lleidatà va assegurar que és clau “quedar-se amb les coses bones, insistir-hi i treballar”. “No queda cap altra opció que no sigui treballar tots junts i intentar ser forts mentalment”, va concloure.
D’altra banda, el tècnic del Girona, Moncho Fernández, també va parlar del desig i va remarcar que “no puc parlar del desig del Lleida, però sí del nostre, i hem estat molt bé”. “La clau ha estat en l’esforç i bona mostra d’això són els 18 rebots ofensius que hem atrapat”, va assenyalar.
El club intensificarà el fitxatge d’un base
Després de la frustrada cessió de Xavier Castañeda, al qual l’Hiopos va renunciar al no superar la revisió mèdica, i de la derrota d’ahir a Girona, on l’equip va patir una vegada més de falta de direcció, el club lleidatà intensificarà aquesta setmana la contractació d’un base amb el qual reforçar una línia molt debilitada, en què el letó Kristers Zoriks podria tenir les hores comptades arran d’una altra mala actuació.
El Barça continua en ratxa i assalta Bilbao
Willy Hernangómez va liderar un treballat triomf del Barça a Miribilla davant d’un bon Surne Bilbao (66-71) que li permet atansar-se a la quarta plaça de la taula que tanca els caps de sèrie de la Copa del Rei, i va treure al conjunt de Jaume Ponsarnau la condició d’invicte a la Lliga al Bilbao Arena. Willy Hernangómez, amb 19 punts, 7 rebots i 26 de valoració, va liderar la victòria acompanyat per Tomas Satoransky (16 punts i 6 assistències). Per la seua part, el València va despertar a temps per derrotar l’Andorra (84-79), pròxim rival de l’Hiopos, i el Reial Madrid va superar l’Unicaja (91-82).