POLIESPORTIU
El Grup Vall Companys impulsa l’educació nutricional a la base
Xarrades a més de 1.200 joves de tot Espanya
El Grup Vall Companys ha tancat el 2025 amb un impacte directe en més de 1.200 nens i nenes a través d’un programa de xarrades d’alimentació saludable desenvolupades al costat de clubs esportius de tot Espanya, una iniciativa que posa de relleu el paper de la nutrició equilibrada com a pilar fonamental per al creixement, el benestar i el rendiment dels joves esportistes. Al llarg d’aquest any, diferents empreses del grup, juntament amb el programa Empresa Saludable, han impulsat aquestes sessions formatives en col·laboració amb els clubs que patrocinen. D’aquesta forma, s’han atansat conceptes clau sobre alimentació saludable, nutrients essencials i la importància de la proteïna a la pràctica esportiva. Les xarrades, adaptades a cada franja d’edat, han combinat divulgació i exemples pràctics, amb l’objectiu de fomentar hàbits responsables que perdurin en el temps.
El programa ha comptat amb la participació d’AVIGAL, al costat del Club Balonmano Teucro; Cárnicas Cinco Villas, amb la Sociedad Deportiva Ejea; i Agrocesa, en col·laboració amb el Valladolid Tierno Galván FS. També han format part d’aquesta iniciativa Ca Na Paulina, juntament amb la Unión Deportiva Collerense; Paletas Marpa, amb dos sessions desenvolupades amb el València Basket; i Carnicería Matiz, en col·laboració amb el CD Marchamalo. Així mateix, Patel hi ha participat juntament amb el FC Corcó, mentre que el mateix Grup Vall Companys ha impulsat accions amb entitats de la província lleidatana, com Hiopos Lleida, Atlètic Segre i clubs locals d’Alcarràs.
Aquest programa de xarrades s’emmarca en el compromís de Vall Companys i les seues empreses amb la responsabilitat social, l’educació i l’esport base.