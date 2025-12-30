AUTOMOBILISME
Jordi Esteve, a entrar al Top 15 al Dakar
Viatja a l’Aràbia amb el repte d’acabar per primera vegada
El lleidatà Jordi Esteve va partir ahir amb la resta de components de l’equip cap a Yanbu, on el proper 3 de gener arrancarà el Dakar 2026 a l’Aràbia Saudita. Serà la seua dotzena participació en el raid més dur del món, la novena que afrontarà amb un camió i la segona com a únic pilot al volant d’un DAF FAV85. El seu objectiu no és altre que arribar a la meta, un repte que no ha aconseguit des que és pilot de camions i del qual va estar a prop l’any passat, però una inoportuna avaria el va deixar tirat a poques etapes del final.
“Si no tenim cap problema greu podem estar lluitant per entrar entre els 15 primers, que seria un gran resultat”, va assenyalar el lleidatà, que valora molt l’experiència acumulada. “Estic molt content de com se’ns va donar l’edició passada, sumant experiència”, va afegir.
Esteve estarà acompanyat pel mateix equip, compost pel cambrilenc Quico Pardo, que serà el seu copilot, i el mecànic barceloní Jordi Pujol. Tot plegat amb l’assistència del Tibau Team, tota una garantia al Dakar. A més, s’ocuparan de l’assistència ràpida de dos cotxes de l’equip Toyota. A nivell de recorregut, el d’aquest any “ens beneficia perquè hi ha bastantes zones de pedres, que els camions superen sense problemes, i menys quilòmetres per dunes”, va afirmar.