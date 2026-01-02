BÀSQUET
Examen de supervivència per a l'Hiopos Lleida: en plena crisi de resultats i confiança s’enfronta avui a Andorra a un altre rival directe
Encuentra confia en la unitat de l’equip per revertir la situació en el primer duel de l’any
El calendari no dona treva i la Lliga torna a posar a prova la fortalesa mental de l’Hiopos Lleida, que avui divendres visita la pista del Morabanc Andorra, en un duel directe per la permanència entre dos equips amb idèntic balanç de victòries i derrotes. Un duel de màxima exigència per obrir l’any que arriba en el moment més delicat del curs per als de Gerard Encuentra, immersos en una ratxa de sis derrotes consecutives, la pitjor del club des de la seua arribada a l’ACB.
Un dels principals problemes de l’Hiopos aquestes últimes setmanes ha estat la pèrdua de confiança, i les derrotes no han fet més que generar més dubtes i incertesa en l’entorn. “L’equip ara està amb poca confiança, amb molts dubtes que abans no tenia, de sentir més crítiques, i aquesta situació ens està col·lapsant”, reconeixia dimarts Encuentra, que insistia en la necessitat d’enfortir l’aspecte mental per competir millor i apel·lant de nou a la unitat i a la necessitat de tenir tota la plantilla connectada.
“Necessitem els 12 jugadors, juguin 3 minuts, 31 o no juguin. Cada partit és una història i pot passar qualsevol cosa”, explica el tècnic, mentre que admet que “en una dinàmica negativa de vegades es tendeix a escurçar la rotació”, va dir amb relació al fet que a Girona Millán Jiménez no va jugar i Shurna i Krutwig van tenir menys minuts dels habituals.
Al davant hi haurà un Andorra que també lluita pels mateixos objectius i que ve d’oferir una molt bona imatge a València, on va estar a prop de donar la sorpresa després de dominar el matx per àmplies diferències. “L’Andorra és un rival complicat i per a nosaltres és un repte que afrontem amb motivació i sent conscients de la dificultat que suposa jugar fora de casa”, va apuntar.
L’Hiopos arriba amb dubtes, però també amb la convicció que el treball diari és bo. “Els veig cada dia entrenar-se amb intensitat i ganes de millorar, però de vegades el partit no fa justícia al que fem”, lamenta l’entrenador de l’Hiopos, que avui té una autèntica final que pot suposar un punt d’inflexió en el seu esdevenir.