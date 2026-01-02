ATLETISME
La Sant Silvestre segueix de rècord
Lleida congrega 2.300 participants, 350 més que l’any passat que era el límit fins ara. Diverses poblacions lleidatanes acomiaden el 2025 amb aquesta última cursa
A Esterri, la majoria de corredors van lluir una gorra del Pare Noel. - ANIOL MORAL
Rosselló també va complir la tradició de l’última carrera.
A Artesa alguns participants hi van posar la nota d’humor. - JORDI FARRÉ
La Sant Silvestre de Lleida va tornar a establir un nou rècord de participació.
La prova de Bossòst va tornar a comptar amb una gran participació.
A la imatge, els preparatius abans de la cursa de la Seu d’Urgell. - SANTI IGLESIAS
Corredors en ple recorregut de la prova de Tàrrega. - XAVI JORDANA
Carreres infantils al Pont de Suert, ‘La més freda’. - LAIA PEDRÓS
Les disfresses van caracteritzar la cursa de Sant Silvestre a Lleida.
Nombroses curses de Sant Silvestre acomiaden l’any esportivament en diferents poblacions de la geografia lleidatana. Així, la trentena edició de la Sant Silvestre de Lleida va tancar el calendari atlètic del 2025 amb un rècord històric de participació i va confirmar l’excel·lent estat de salut de l’atletisme popular al territori. La prova, disputada sobre una distància de 5 quilòmetres, va reunir 2.300 corredors, 350 més que l’any anterior –quan ja s’havia batut l’anterior límit del 2015, quan s’hi van apuntar 1.793 persones–, en una jornada marcada per l’ambient lúdic i festiu que caracteritza aquesta cita de final d’any. En la categoria masculina, el triomf va ser per a Pau Aiguadé, del Xafatolls, que es va imposar amb un temps de 14’50”, davant del seu company d’equip Lluís Ropero, segon amb 15’28”, i de Roger López, del Coetus Triatló Lleida, tercer amb un crono de 15’48”. En la prova femenina, la victòria va ser per a la independent Mireia Martínez, que va creuar la meta en 18’38,” seguida molt de prop per Laia Nadal, del Xafatolls, amb 18’42”, i per Clàudia Pinós, del Lleida UA, amb 18’44”.
Una altra de les proves multitudinàries va tenir lloc a la Seu d’Urgell, la 17a edició de la qual va congregar 2.023 participants mantenint d’aquesta manera l’alta implicació que hi ha a la capital de l’Alt Urgell amb aquesta prova que tanca l’any. En categoria masculina es va imposar Pol Moya, seguit de Josep Gómez i de Guillem Sánchez. En dones, el podi el van conformar, per aquest ordre, Lídia Puyals, Núria Perearnau i Sílvia Zúñiga.
Per la seua part, Tàrrega va celebrar la 14a edició amb 225 atletes inscrits, entre ells mig centenar de nens. Organitzada pel club 100x100 Fondistes i el CEACA, la prova es va disputar, com és tradició, al parc de Sant Eloi. Els participants van completar un recorregut de 5 quilòmetres en dos voltes pels camins del parc, mentre que la carrera infantil va tenir una distància de 2 quilòmetres. La jornada va estar marcada per les disfresses i l’ambient lúdic, i va acabar amb l’entrega de premis, informa Laia Pedrós.
L’últim dia de l’any també es va celebrar la d’Esterri d’Àneu, que va comptar amb un total de 259 inscrits, dels quals 218 van ser adults i 41 nens, la qual cosa reafirma el seu caràcter popular i obert a totes les edats. En la classificació femenina, les tres primeres posicions van ser per a Mònica Pena, Anna Huguet i Aitana Farré, mentre que en la categoria masculina el podi el va encapçalar Miguel Castellote, seguit de Roger Embid i Carles Sunyé.
Bossòst i Bellver s’hi bolquen
A Bossòst es va disputar l’edició número 19 i van sortir 341 corredors, sent el vencedor masculí Iván Calvo. En categoria femenina es va imposar Cèlia Balcells. Altres guanyadors van ser Ferran Comas, Aina Cusí, Martí Sender i Jordina Martínez. Al Pont de Suert es va celebrar la setzena edició i els vencedors van ser Rogelio Lucas i Clara Colàs. Hi van participar uns 250 corredors.
A Rosselló es va celebrar la segona edició amb una participació de 116 corredors. També, com a la resta de carreres, les disfresses –amb concurs i premis inclosos– van ser els protagonistes en aquesta última prova atlètica de l’any.
A Bellver de Cerdanya van arribar a inscriure’s un total de 592 participants, dels quals 427 es van apuntar a la carrera de 6 quilòmetres i la resta corresponia a diferents grups d’edats infantils. Per als guanyadors absoluts hi va haver premis econòmics, tant en homes com en dones, a raó de 150, 100 i 50 euros per cada lloc del podi. També es premiava la millor disfressa amb un pernil, entre altres obsequis.
Una altra de les cites destacades va ser la Sant Silvestre de muntanya d’Artesa de Segre, que va celebrar la quinzena edició com una de les poques carreres de caràcter trail que es disputen a Catalunya en aquestes dates. La prova, amb un recorregut de 10 quilòmetres i un desnivell positiu de 250 metres pels senders dels voltants del municipi, va comptar amb la participació de 287 persones entre corredors i caminants. La sortida es va donar a les 11.00 des de la plaça de l’ajuntament i l’arribada es va situar davant el parc de bombers, on els participants van ser rebuts amb un entrepà de llonganissa. El marcat caràcter festiu de la cursa va tornar a ser un dels seus principals atractius, amb nombrosos participants disfressats per acomiadar l’any i donar la benvinguda al nou.
Un grup reduït va prendre part també en la sisena edició de la Sant Silvestre Biker Ponts, que té un caràcter festiu i no és competitiva.
Sense Sant Silvestre Poblatana
Aquest any la carrera que no va poder celebrar-se va ser la Sant Silvestre Poblatana, a la Pobla de Segur. Era una prova que es va recuperar el 2022 després de dos anys d’aturada a causa de la pandèmia.