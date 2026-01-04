SEGRE

Derrota dura de l'Hiopos Lleida davant d'un rival directe com és el Saragossa (77-87)

Els aragonesos han dominat el partit de principi a fi contra un conjunt local que ha intentat la remuntada sense encert ni físic

James Batemon llança a cistella en una de les accions del partit d'aquest diumenge al Barris Nord.

James Batemon llança a cistella en una de les accions del partit d'aquest diumenge al Barris Nord.

Jordi Argilés

El partit ha començat amb un Hiopos Lleida que tan sols ha anotat dos punts en cinc minuts. El Saragossa ho ha aprofitat per posar-se 2-12 al marcador. La diferència ha variat entre els cinc i deu punts per un Saragossa que controlava el partit amb facilitat gràcies a la falta d'idees dels lleidatans en atac. S'ha arribat amb un pobre 13-22 al final del quart.

La tònica ha seguit al segon quart on els lleidatans intentaven reduir la distància, però cada vegada que ho feien el Saragossa clava un triple o enllaçava dues jugades bones en atac per tornar al +10. Oriol Paulí mantenia l'equip dins del partit amb 11 punts, un dia en què no han aparegut ni Batemon ni Ejim. Amb una esmaixada de Golomán per posar el 34-44 s'ha arribat al descans.

Després del pas per vestidors, cinc punts consecutius de Golomán han fet somiar al Barris Nord amb la remuntada, però de nou entre un gran Yusta i Bell-Haynes tornaven a la màxima al Saragossa amb el 40-51. Gerard Encuentra aturava de nou el partit per buscar la reacció de l'equip i Shurna i Millán han sumat bons minuts per entrar de nou al partit amb el 50-53. El partit estava obert i s'arribava amb un ajustat 54-57 al final del quart.

Un bon inici de quart de nou pels lleidatans ha situat la mínima en molt temps (58-59), però a partir d'allí, el Saragossa ha estat més encertat i ha jugat amb les quatre faltes ràpides del Hiopos Lleida per clavar un 0-8 de parcial que ha estat decisiu. Finalment, des del tir lliure han mantingut la diferència lluitant per l'average, entre dos equips cridats a lluitar per la salvació, fins al definitiu 77-87.

