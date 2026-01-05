“Hem jugat per aconseguir més”
Josep Maria Turull. Va destacar el treball de l’equip per controlar el Reus, encara que va reconèixer que va faltar eficàcia a les àrees
L’Atlètic Lleida va tornar a quedar-se sense premi malgrat competir de tu a tu davant d’un dels rivals més potents del grup. Josep Maria Turull, ajudant del sancionat Gabri, va valorar un partit en el qual els lleidatans van mostrar una bona imatge, però van tornar a pagar car els detalls. “Hem tingut ocasions per marcar. Crec que hem jugat per aconseguir alguna cosa més”, va insistir Turull, encara que va reconèixer que va tornar a faltar eficàcia a les àrees. El tècnic va subratllar el mèrit defensiu de l’equip davant d’un Reus que és el tercer màxim golejador del grup. “Els últims 25 minuts de la primera part han estat molt bons i hem fixat el Reus al seu camp”, va afegir Turull. Tanmateix, en la segona meitat el guió va canviar després d’un gol encaixat en una acció aïllada. “És un servei de banda, un detall més. Després, quan te’n vas al partit, una transició ens castiga amb el segon”, va lamentar.
Un dels problemes recurrents, segons Turull, és no avançar-se en el marcador. “El dia que ho fem, segurament podrem sumar de tres”, va reflexionar. Malgrat la mala primera volta, va voler ser optimista. “Si tallem aquesta mala dinàmica a temps, la salvació no està tan lluny com podria semblar”, va afirmar.
Per la seua part, Bilal va dir que “ells han estat més efectius, però hem merescut més”. En la mateixa línia, Campins va destacar que “quan les coses van malament no acompanya tampoc la sort”.