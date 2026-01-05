FUTBOL
El Lleida surt del descens
Els de Cortés guanyen l’Escala en el primer partit de l’any i sumen quatre jornades consecutives sense perdre. Russo i Rusi van ser els golejadors lleidatans en un duel molt treballat i efectiu
Quatre dies és el que ha tardat el Lleida CF a tornar a guanyar al Camp d’Esports aquest nou any, molt lluny dels 322 que va necessitar per firmar el primer triomf com a local el 2025. Ho va aconseguir ahir al superar l’Escala (2-0), un rival que arribava en llocs de play-off i que és una de les revelacions de la Tercera RFEF. Amb aquests tres punts, el conjunt dirigit per Jordi Cortés suma quatre encontres consecutius sense perdre, des de la visita a Badalona al novembre.
Tres punts que permeten al Lleida estar actualment fora de les posicions de descens i amb un partit menys. El conjunt lleidatà suma 14 punts, els mateixos que l’Europa, encara que amb l’average particular perdut davant dels escapulats que no computarà fins que es disputi el matx de tornada entre els dos.
Una victòria tan merescuda com treballada, que va confirmar la millora de l’equip, amb un notable desplegament no només físic, sinó també tàctic.
El Lleida va tornar a mostrar-se sòlid en defensa per mantenir una nova porteria a zero, la segona consecutiva, i suma ja quatre partits seguits marcant almenys un gol.
La matinal va ser freda, però el xoc es va animar des del xiulet inicial. Totti va estar a prop d’obrir el marcador en la primera arribada local. L’Escala va assumir la possessió, però el Lleida es va mostrar sòlid davant d’un rival pla, amb un joc excessivament horitzontal que amb prou feines va inquietar Satoca. Els de la Terra Ferma van buscar el contraatac, amb diverses transicions perilloses i un Russo que va provar fortuna des de lluny.
Després del descans van arribar les alegries per al Lleida. En el 69, Aleix León, revulsiu des de la banqueta, va robar una pilota als centrals gironins i va gestionar a la perfecció una acció de dos contra un per assistir Russo, que només va haver d’empènyer la pilota al fons de la xarxa. La superioritat local es va reflectir de nou en el marcador a cinc minuts del final. Rusi va robar la pilota a Elián, últim defensor, i es va plantar sol davant del porter Morilla, a qui va superar per firmar el definitiu 2-0. El Camp d’Esports va celebrar un triomf que hauria pogut ser més ampli en l’afegit, quan un potent tret de David García des de més de 30 metres es va estavellar al pal dret.
L’entrenador del Lleida CF, Jordi Cortés, es va mostrar molt satisfet per la victòria davant de l’Escala. “La valoració és molt positiva. Hem marcat dos gols i hem mantingut la porteria a zero. És el desenllaç somiat”, va afirmar Cortés, que va subratllar el bon treball defensiu: “No hem permès que ens generessin gaires ocasions.”
Sobre l’ambient viscut ahir al Camp d’Esports, va comentar que “veure el 4 de gener tota la gent que hi havia a l’estadi posa la pell de gallina”. “Si nosaltres donem, la gent respon”, va concloure.