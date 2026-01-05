FUTBOL
El Mollerussa perd i és cuer
Els del Pla d’Urgell cauen a domicili amb la Grama i s’enfonsen a la classificació. Els de Cazorla, que van guanyar la jornada passada, només han aconseguit una victòria en els últims set partits
Mal inici d’any per al Mollerussa, que va perdre ahir a Can Peixauet davant de la Fundació Esportiva Grama, vuitè classificat, per 0-2 i va caure fins a l’última posició de la taula després de les victòries del Lleida i el Vic. Els del Pla d’Urgell van estrenar el 2026 amb un duel igualat en el qual van mostrar una bona versió, però els detalls i les segones jugades van acabar condemnant-los. La Grama, per la seua part, va anar de menys a més i amb dos dianes del seu màxim golejador, Fran Orellana, van arrabassar els tres punts a un conjunt lleidatà que tan sols ha guanyat un encontre dels últims set.
El Mollerussa va començar intens i renovat. La presència de Pepo a la porteria i Grifell al darrere –dos dels fitxatges d’hivern– el va ajudar a imposar el seu joc en els primers minuts i a generar bones ocasions. Una de les més clares va arribar en el minut 5, obra d’Òscar Dueso. El lleidatà va rematar des del punt de penal després d’una recuperació de Roger Coll, però va ser incapaç de vèncer un Guiu Escobar que va treure una mà prodigiosa per mantenir el 0-0. Després d’aquesta escomesa inicial, la Grama va agafar el ritme i va començar a generar oportunitats que era incapaç de materialitzar per la traça de Pepo Campanera. No obstant, en el minut 36, el porter del Mollerussa va deixar un mal rebuig dins de l’àrea a tret de Toledo que Orellana va aprofitar per obrir el marcador (1-0).
Després del gol, els lleidatans es van recompondre i, al tall del descans, Canillo va intentar sorprendre Guiu amb un tret de 35 metres, però el porter va reaccionar, va tocar la pilota amb els dits i va acabar impactant al travesser.
A la represa, els del Pla d’Urgell van continuar dominant. Van controlar la possessió, encara que van ser incapaços de generar perill a la porteria del conjunt barceloní. La seua falta d’encert va ser fatal i en el minut 72, una pèrdua en camp propi va permetre que Orellana vencés des del centre del camp un avançat Pepo Campanera, que no va poder fer res per evitar que l’atacant de la Grama firmés el seu doblet i augmentés l’avantatge en el marcador (2-0).
En els minuts finals, Manel Cazorla va fer fins a quatre canvis per intentar sacsejar el partit. El Mollerussa va buscar reduir la diferència amb més cor que cap, però no va poder generar perill. La Grama, per la seua part, va controlar bé el tempo del matx i va deixar córrer el cronòmetre per certificar així la primera derrota del Mollerussa el 2026. Una derrota dolorosa que deixa els del Pla d’Urgell a l’última posició de la taula amb 12 punts, a dos del Lleida, que després de vèncer l’Escala per 2-0 marca la salvació amb 14 punts.
Manel Cazorla: “La imatge de l’equip ha estat molt bona”
Després de la derrota encaixada ahir, el tècnic del Mollerussa, Manel Cazorla, va assegurar que “la imatge de l’equip ha estat molt bona. El partit es decideix per detalls, però hi ha hagut fases en què hem estat millors en els duels i hem robat molt alt. Ens ha faltat l’última passada després de les recuperacions altes i ficar la pilota a la porteria, cosa que ells han aconseguit”. El tècnic també va parlar sobre les incorporacions, assegurant que “amb el mercat obert sempre has d’estar atents, però amb l’objectiu que millori el que tenim”.