FUTBOL
No reaccionen
L’Atlètic Lleida tanca la primera volta amb una derrota davant del Reus FCR i desaprofita l’oportunitat d’atansar-se a les posicions de permanència. El gol inicial dels del Baix Camp a l’hora de partit va decantar un encontre travat i amb poques ocasions
L’Atlètic Lleida no tan sols va perdre el partit d’ahir davant del Reus FCR sinó que va desaprofitar l’oportunitat de situar-se a quatre punts de la permanència. Això es devia al fet que els lleidatans tancaven la jornada i sabien que cap equip des de la desena posició en avall havia guanyat. Malgrat l’incentiu, el futbol va brillar per la seua absència en un partit en què els vermell-i-negres van ser més efectius a les àrees i, una vegada més, l’Atlètic Lleida va reaccionar tard.
Després de la derrota, els de Gabri –ahir dirigits per Josep Maria Turull– són penúltims a la classificació a set punts de la salvació. De fet, els lleidatans podrien caure a l’última posició si el Torrent guanya o empata el partit ajornat al camp del València Mestalla.
Quant al joc, el primer temps va deixar un escenari propi d’una tornada vacacional: joc imprecís, pilotes llargues i duels dividits. Traduint-se en uns 45 minuts sense cap acció destacada i amb un just 0-0. Sent generosos, l’acció més destacable va ser un córner tancat de Bilal en el minut 41 que el porter Pachecho va treure amb dificultats; de fet, la paràbola del rebuig va colpejar la part posterior del travesser.
El segon temps es jugava sota el concepte que el matx se l’emportaria l’equip que aconseguís obrir la llauna i com ja és costum per a l’Atlètic Lleida l’equip rival va colpejar primer a l’hora de partit. El migcampista Toscano va recollir un rebuig a la frontal, va voleiar i el xut va ser lleugerament desviat per Ortega, dificultant l’estirada de Pau Torres, que no va poder aturar la pilota ajustada al pal (0-1).
Com també és habitual, l’Atlètic Lleida es va despertar després del gol encaixat i els lleidatans insistien per banda dreta sense èxit. A més en el 71, el xoc es va aturar durant dos minuts per bengales a la zona d’aficionats visitants.
En els últims instants, el partit es va trencar i els del Baix Camp haurien pogut sentenciar en el 86 quan Kenneth va rematar alt una gran centrada de Casals que va deixar el punta davant de la porteria. En el 89, l’Atlètic Lleida podria haver empatat amb una oportunitat molt similar a l’anterior del Reus, però malauradament Alya Camara va tenir el mateix destí que Kenneth, rematant de cap a dalt una rematada franca després d’una gran centrada, aquesta vegada de Bilal.
Ja en el temps afegit, Miquel Ustrell va sentenciar amb un tir creuat després de superar Dauda amb un excel·lent control orientat d’esperó (0-2). Quan tot semblava tancat, Bilal va voleiar des de la frontal per tornar un mínim d’esperança al Camp d’Esports, a falta d’un minut per al final (1-2).
I encara van estar a prop de l’empat en l’última jugada. Primer, Pachecho va enviar a córner una mala entrega enrere, i al córner la pilota va quedar morta sense que Alya Camara aconseguís rematar. Es tancava amb derrota el primer partit de l’any i l’últim d’una primera volta per oblidar.