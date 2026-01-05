BÀSQUET
Triomf vital per a la permanència
El Cadí supera amb contundència l’Estepona, rival directe. El partit es va trencar al tercer quart amb un 25-8
El Cadí la Seu va firmar una victòria contundent davant de l’Estepona (89-70), rival directe en la lluita per la permanència, en un partit clau tant pel resultat com a l’hora de pensar en desempats al final de la temporada. El triomf permet al conjunt de l’Alt Urgell sumar la cinquena victòria del curs, situar-se a una per sobre de l’Estepona, que marca la zona de descens amb quatre, i obrir-ne dos de marge sobre el Gran Canària.
El matx va arrancar amb dificultats per al conjunt local. L’Estepona va imposar el seu ritme des de l’inici i va arribar a manar 2-9 en els primers minuts. Encara que el Cadí va reaccionar per igualar el marcador (9-9), l’equip andalús va tornar a estirar-se i va tancar el primer quart davant (16-21), basat en el joc interior i en l’encert exterior.
En el segon període, el Cadí la Seu va fer un pas endavant, especialment en intensitat defensiva. Amb Niare guanyant presència a la pintura i una Laia Raventós molt inspirada en transició, les locals es van posar per primera vegada davant (29-28) i van arribar a disposar de petits avantatges. La igualtat es va mantenir fins al descans, al qual el Cadí va arribar amb una lleugera renda de 41-37, el seu màxim avantatge fins a aquell moment.
El xoc va canviar del tot després del pas per vestidors. L’Estepona encara va tenir capacitat de resposta i es va atansar en el marcador (45-43), però a partir d’allà el Cadí va imposar la seua millor versió. Un triple de Regina Aguilar i, poc després, un altre de Ridard (55-45) van marcar l’inici d’un tram decisiu. La defensa lleidatana va asfixiar el rival i l’encert des del perímetre va disparar la diferència. El tercer quart es va tancar amb un contundent 25-8 de parcial, que va deixar el marcador en 66-45 i el partit pràcticament dat i beneït.
A l’últim quart, el Cadí no va abaixar el nivell i va arribar a assolir un avantatge màxim de 28 punts (74-46), ampliat posteriorment fins al 83-55. Només en els minuts finals, amb el duel decidit i les rotacions en pista, l’Estepona va poder retallar diferències amb un parcial final que va deixar el resultat definitiu en 89-70.
En l’apartat individual, van destacar a l’equip lleidatà Laia Raventós (15 punts, 5 rebots i 3 assistències), Regina Aguilar (11 punts i 5 assistències) i Anna Palma (7 punts i 9 rebots).