ESCALADA
Una gesta viral
L’escalador establert a Lleida Edu Marín és una estrella mundial gràcies al documental sobre el seu ascens a l’Eternal Flame. ‘Keep It Burning’ acumula vora un milió de visualitzacions en un mes
Keep It Burning és el documental que reviu una de les grans gestes recents de l’alpinisme modern: la segona ascensió en lliure d’Eternal Flame, la mítica via de la Nameless Tower (Torres del Trango, Pakistan), feta per Edu Marín, reconegut escalador professional barceloní establert des de fa anys a Sant Llorenç de Montgai, l’estiu del 2022. Llançat tres anys després de l’escalada, el film és proper a assolir el milió de visualitzacions a YouTube en menys d’un mes.
La pel·lícula documenta una ascensió excepcional, tant per la dificultat objectiva com per la dimensió humana. Edu Marín va afrontar la via acompanyat pel seu pare, el veterà escalador Francisco Novato Marín, que el va assegurar durant bona part del recorregut, i pel seu germà Àlex, responsable també de la filmació. L’escalada es va fer sense tornar al camp base fins a assolir el cim, una decisió que va elevar exponencialment el nivell de compromís. Eternal Flame recorre la imponent Nameless Tower, una de les agulles més emblemàtiques del Karakorum. Malgrat que la dificultat tècnica màxima –un llarg de 7c+- no és extrema en termes absoluts, la seua ubicació a gairebé 6.000 metres d’altitud converteix cada moviment en un exercici de resistència física i mental. El fred, la hipòxia, l’exposició constant i la complexitat logística defineixen un entorn en què el marge d’error és mínim.
Més enllà de la gesta esportiva
El material audiovisual va ser gravat íntegrament pels tres membres de la família Marín. A partir d’aquestes imatges, el cineasta Guillaume Broust construeix un relat que transcendeix la gesta esportiva i entra en la dimensió familiar d’un compromís absolut, entre pare i fills, lluny del focus mediàtic en el moment de la seua execució.
L’ascensió es va prolongar durant 28 dies consecutius a la paret, durant deu dels quals Edu va estar completament sol a uns 5.600 metres d’altitud, atrapat pel mal temps però decidit a mantenir el pla original: arribar al cim “d’una tirada”, sense descensos intermedis. Finalment, el 20 de juliol del 2022 va coronar el cim de 6.239 metres, aconseguint la segona ascensió en lliure de la via, tretze anys després del primer alliberament fet per Alexander i Thomas Huber, i 33 anys després de la seua obertura per Wolfgang Güllich i Kurt Albert.
“El documental ha estat un èxit, s’ha fet viral a nivell mundial”, explica Edu Marín. “Sabia que podia funcionar per la importància de la paret, però fer-ho en família –amb el meu pare de 73 anys i amb el meu germà, que no és professional– li dona un valor afegit”, afegeix.
Aquest reconeixement s’ha traduït també en premis. Keep It Burning, que va ser estrenat a Sant Llorenç de Montgai l’agost del 2024, ha estat guardonat i seleccionat a nombrosos festivals internacionals de cine de muntanya i aventura, amb premis com a Millor Documental Emotiu/Motivador (Trento, Chamonix) i Millor Film d’Escalada (InkaFest), a més de mencions destacades en festivals dels Països Baixos, Suïssa i la República Txeca, consolidant el seu prestigi tant per la qualitat cinematogràfica com per la força de la seua història.