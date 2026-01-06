MOTOR
Isidre Esteve lidera una ‘rebel·lió’ contra la FIA
Els pilots protesten per l’ordre de sortida que dona prioritat a cotxes més lents
El pilot d’Oliana Isidre Esteve i l’aventurer i presentador Jesús Calleja van encapçalar ahir una rebel·lió contra la FIA per l’ordre de sortida al Dakar 2026, malgrat que també hi van participar Laia Sanz i Nandu Jubany, protestant davant de Jerome Roussel, director de Cross Country de la FIA, per un problema que ve de lluny. I és que en la categoria de cotxes l’ordre de sortida es dirimeix amb un primer grup que componen els pilots d’Ultimate (T1+ i T1 de dos rodes motrius) amb un temps que entri al 110% del crono del guanyador. Així, se situen els 10 primers de les altres categories de ral·lis (Stock, Challenger, SSV i camions) i després d’ells, la resta de pilots d’Ultimate.
“He de ser correcte al parlar ara amb vosaltres... però hi ha coses que no poden ser i aquesta n’és una. No pots acabar el 25 i sortir el 70 perquè llavors penses per què corro?”, va dir Esteve a Roussel. “Surten davant nostre 40 pilots més lents. Resultat? Tota l’estona en pols, no vèiem la pista... Superperillós Seguretat? Ni seguretat ni res. Aquí la seguretat no existeix”, declarava indignat el lleidatà. Abans fins i tot de la reunió, la FIA ja va fer un gest davant dels rebels: augmentar el marge del 110 al 117%. Això farà que, aproximadament, d’incloure 25 pilots es passi a 38 en aquest grup inicial.
Pel que fa a la segona etapa, una especial de 400 quilòmetres disputada entre Yanbu i Al-Ula, l’australià Daniel Sanders, defensor del títol en motos, i el qatarià Naser Al-Attiyah, es van enfilar en el liderat.
Pel que fa als lleidatans, Isidre Esteve va acabar l’etapa al lloc 50 i va baixar onze posicions a la general, ja que ara ocupa la 40. Jordi Esteve, en camions, va acabar l’etapa en el lloc 27 i a la general va ara el 22è. En el Dakar Classic, Josep Solé ocupa el lloc 44 de la general i segon de la seua categoria.