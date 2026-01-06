Xavier Rovira brilla en el Trofeu igualadí
El nadador del CEN Balaguer Xavier Rovira va brillar en el Trofeu DS Nedador Complet Aleví que es va celebrar a les instal·lacions del CN Igualada dissabte passat dia 3. El lleidatà de 12 anys va competir contra els 80 millors nadadors de Catalunya en la seua categoria i va poder acabar en 26è lloc en els 100 papallona, 7è en els 100 esquena, 35è en 100 lliures, 36è en 100 braça i 25è en 100 estil. A més, va aconseguir firmar la millor marca personal (MMP) en totes les modalitats de la competició celebrada a la comarca de l’Anoia.