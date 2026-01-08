SEGRE

Achraf Boumenjal i l’Atlètic Lleida arriben a un acord per la rescissió de contracte

El lateral ha disputat 5 partits amb l’Atlètic Lleida, acumulant un total de 135 minuts.

El neerlandès Achraf Boumenjal, ahir al Camp d’Esports. - ATLÈTIC LLEIDA

L’Atlètic Lleida ha anunciat aquest dijous que l'equip i el jugador Achraf Boumenjal han arribat a un acord per la rescissió del contracte que els vinculava. Boumenjal, de 22 anys, va arribar al club procedent del FC Utrecht, on va passar 10 temporades destacant al filial U21. 

