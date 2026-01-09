DAKAR 2026
Un accident obliga Isidre Esteve a abandonar el Dakar
El pilot de Oliana ha impactat amb una duna en el quilòmetre 228 i pateix una fissura lleu d’estèrnum i una petita fractura a una vèrtebra
- Isidre Esteve s'ha vist obligat a posar punt i final al seu vint-i-unè Dakar, després de tenir un accident en el quilòmetre 228 de la sisena etapa. Després d’un bon primer tram d’especial, el pilot de Oliana ha impactat durament contra una duna i, amb el seu Toyota DKR GR Hilux inutilitzat per continuar el recorregut, ha hagut de ser traslladat en helicòpter al campament del Dakar, on ha passat diverses proves mèdiques per determinar el seu estat de salut.
Després de ser sotmès a un un TAC, una ressonància magnètica i un electrocardiograma, les proves han determinat que patia una lleu fissura a l’estèrnum i una petita fractura a una vèrtebra. Ambdues afectacions no són greus i, de fet, el de Oliana es trobava en bon estat al campament, encara que li han impedit de continuar en la competició. Per la seua part, el seu copilot Txema Villalobos ha estat traslladat a un hospital per passar proves, però aviat ha tornat al campament, tan sols amb una forta fuetada cervical.
Esteve afrontava la prova amb bones sensacions i un gran cotxe, el Toyota DKR GR Hilux, que es van reafirmar en la segona jornada de l’etapa marató, en la qual va remuntar fins el lloc 27 de la general. En l’inici de la sisena especial, tan sols perdia 18 minuts amb la primera posició, que ha acabat ocupant Nasser At-Attiyah per situar-se líder de la general. Tanmateix, poc després ha patit l’accident que l'ha obligat a abandonar la prova.