MOTOR
Isidre Esteve abandona després d’un accident
Va patir una fissura lleu d’estèrnum i una petita fractura a una vèrtebra
Isidre Esteve es va veure ahir obligat a posar fi a la participació en el seu vint-i-unè Dakar, després de patir un accident al quilòmetre 228 de la sisena etapa. Després d’un bon primer tram d’especial, el pilot d’Oliana va impactar durament contra una duna i, amb el seu Toyota DKR GR Hilux inutilitzat per continuar el recorregut, tant ell com el seu copilot, Txema Villalobos, van haver de ser traslladats en helicòpter per passar proves mèdiques i determinar el seu estat de salut.
Després de ser sotmès a un TAC, una ressonància magnètica i un electrocardiograma, les proves a Isidre Esteve van determinar que patia una lleu fissura a l’estèrnum i una petita fractura a una vèrtebra. Les dos afectacions no tenen cap gravetat i, de fet, el d’Oliana es trobava en bon estat al campament, malgrat que li van impedir continuar en la competició per no agreujar la situació. Per la seua part, Villalobos va ser traslladat a un hospital, però aviat va tornar al campament, només amb una forta fuetada cervical.
Esteve afrontava la prova amb bones sensacions i un gran cotxe, el Toyota DKR GR Hilux, que es van reafirmar en la segona jornada de l’etapa marató, en la qual va remuntar fins al lloc 27 de la general. En l’inici de la sisena especial, tan sols perdia 18 minuts amb la primera posició, que va acabar ocupant Nasser al-Attiyah per situar-se líder de la general. Tanmateix, poc després va tenir l’accident que el va obligar a abandonar la prova.
En motos, Daniel Sanders (KTM) va ser sancionat amb sis minuts per superar el límit de velocitat i va perdre el triomf d’etapa, malgrat que manté el liderat a la classificació general, i el triomf del dia va ser per a Ricky Brabec (Honda).
El lleidatà Josep Solé, al Dakar Classic, segueix líder de la categoria H3, després d’acabar en la vint-i-cinquena posició a la classificació general de l’etapa d’ahir, fet que el deixa al lloc 28 global del Dakar Classic. En la modalitat de camions, Jordi Esteve encara no havia arribat al final de l’etapa al tancament d’aquesta edició.